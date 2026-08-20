TSV Zorneding verliert nach Traumfreistoß in Walpertskirchen

Auf regennassem Rasen lässt es sich wunderbar tackeln: Zornedings Valentin Grusz (links) grätscht den Ex-Healiner Christian Käser ab. Maximilian Hotz läuft zur Absicherung mit. – Foto: Christian Riedel

„Die erste Halbzeit war sehr gut von uns und wir sind verdient in Führung gegangen“, so Bergmann. Vor allem in der ersten halben Stunde spielten die Gäste stark auf und hatten vor dem 1:0 gefährliche Situationen vor dem gegnerischen Tor.

Zwei von drei Begegnungen der ersten englischen Woche in der Bezirksliga Ost sind gespielt und der TSV Zorneding steht nach dem späten 2:2-Unentschieden in Miesbach und der 1:2-Niederlage am Dienstagabend in Walpertskirchen bei erst einem Punkt. „Statt einem Punkt hätten es auch vier bis sechs sein können“, zieht TSV-Trainer Sascha Bergmann eine erste Zwischenbilanz. Die Zornedinger Leistung war auch in Walpertskirchen ordentlich, der Ertrag jedoch ist unbefriedigend.

Wie zuletzt aber häufiger, war der Abschluss nicht präzise genug oder es wurde die falsche Entscheidung getroffen. In der 15. Minute machte Matthias Schuster mit einem direkt verwandelten Freistoß jedoch alles richtig. Bergmann bezeichnete den Schuss zum 1:0 aus 25 Metern als „Traumfreistoß“.

Auch aus dem Video konnte man es nicht auflösen, aber es war sehr knapp.

Zornedings Trainer Sascha Bergmann über den 2:1-Siegtreffer von Walpertskirchen.

Die Führung hielt jedoch nicht lange, denn auf der Gegenseite versenkte Bastian Keilhacker einen Freistoß ebenso sehenswert im Zornedinger Tor (18.). „Wir haben uns davon nicht beirren lassen und haben gut weitergespielt“, so Bergmann über die Reaktion seiner Spieler nach dem zu schnellen Ausgleich.

Benjamin Kram hatte Mitte der ersten Halbzeit die große Gelegenheit, die Gäste wieder in Führung zu schießen. Der ehemalige Miesbacher ging tief und spitzelte den Ball am Keeper, aber auch am langen Pfosten vorbei. Nachdem die starke Zornedinger Phase nicht von einem zweiten Torerfolg gekrönt worden war, kam der SV Walpertskirchen gegen Ende der ersten Hälfte besser ins Spiel und begann, Druck aufzubauen.

„Wir haben die Jungs gewarnt, da klar war, dass sie mit einem anderen Gesicht aus der Halbzeit kommen“, berichtete Bergmann von seiner Kabinenansprache. Gehört haben seine Spieler ihn wohl, verhindern konnten sie das Unheil jedoch nicht. Walpertskirchen wurde stärker, brachte viele Emotionen in die Partie und intensivierte die Zweikampfhärte. „Davon haben wir uns ein bisschen beirren lassen“, erklärte der Coach, wieso sich die Kräfteverhältnisse verschoben.

In eben jener Phase, in der Zorneding die Ruhe und die Ordnung verlor, schlug Walpertskirchen zu. Aus abseitsverdächtiger Position erzielte Tom Simml das 2:1. „Auch aus dem Video konnte man es nicht auflösen, aber es war sehr knapp“, haderte Bergmann.

In der Schlussphase versuchte Zorneding noch einmal mit dem Mut der Verzweiflung, zumindest einen Punkt zu ergattern. Doch eine Einzelaktion von Maximilian Hotz blieb ebenso erfolglos wie die von Marco Rastel, dessen Abschluss von Torhüter Marvin Thormann entschärft wurde. „Wir haben es leider verpasst, den über das gesamte Spiel gesehen verdienten Ausgleich zu machen. So ist es eine bittere Niederlage“, fasst Bergmann zusammen.