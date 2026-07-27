TSV Zorneding verliert – Freistoß knallt in letzter Minute ans Lattenkreuz

Auf dem Weg zur Führung: Marco Rastel (li.) enteilt den Langengeislinger Verteidigern Maximilian Maier (am Boden) und Paul Buchner. Doch das reichte am Ende nicht. – Foto: SRO

Der TSV Zorneding unterliegt zum Saisonauftakt dem FC Langengeisling mit 1:2. In der Schlussminute verhindert das Lattenkreuz den Ausgleich.

„In Summe wäre aufgrund der Chancen auf jeden Fall ein Unentschieden gerecht gewesen. Aber im Fußball ist nicht immer alles gerecht“, haderte der Coach kurz nach dem Abpfiff. „Die ersten 20, 25 Minuten waren sehr gut. Da haben wir defensiv nichts zugelassen, hatten Zugriff und haben die zweiten Bälle gewonnen. Wir sind durchaus verdient in Führung gegangen“, analysierte Bergmann. Jannik Ast war nach einem weiten Ball über die linke Seite durchgebrochen und hatte Marco Rastel bedient, der zum 1:0 einschoss (16.).

Sascha Bergmann hatte vor der Bezirksliga-Partie gegen den FC Langengeisling nichts weniger von seinem TSV Zorneding gefordert, als „das perfekte Spiel“. 70 Minuten lang setzten seine Kicker diesen Plan um, eine 20-minütige Schwächephase brachte die Gastgeber jedoch beim Saisonauftakt um den verdienten Lohn.

Ein Doppelschlag von Lenny Gremm in der 31. und 36. Minute drehte die Begegnung zugunsten der Gäste – und Zorneding musste eine unglückliche 1:2-Niederlage hinnehmen. „In der Viertelstunde vor der Halbzeit haben wir den Zugriff verloren“, kritisierte Bergmann.

Hinzu kam ein Fehler im Aufbauspiel von TSV-Torhüter Michael Pohn: Langengeisling schaltete schnell um und Gremm verwertete die Hereingabe zum 1:1.

TSV Zorneding reagiert mit taktischen Anpassungen in der Halbzeit

Beim 1:2 wurde Marco Rastel an der Mittellinie niedergerissen, der Pfiff von Schiedsrichter Michael Hagl blieb aus, und so lief Zorneding in einen folgenschweren Konter, den Gremm erfolgreich abschloss. „Kann man pfeifen, muss man nicht pfeifen“, beurteilte Zornedings Trainer die Situation, die dem Siegtor der Gäste aus dem Kreis Erding vorausging.

Durch taktische Anpassungen in der Pause kam Zorneding wieder besser ins Spiel und hatte durch Rastel (48./62.) und Ast (52.) große Chancen auf den Ausgleich. Nach einem Gerangel an der Eckfahne sah Ast nach knapp einer Stunde die Rote Karte, sodass Zorneding in Unterzahl um den Punkt kämpfte (66.).

Und beinahe hätte Luis Mikusch mit einem Freistoß in der Schlussminute den Ausgleich für den TSV erzielt, doch sein Schuss knallte ans FCL-Lattenkreuz (90.).