TSV Zorneding trotz Krise: Trainer Bergmann sitzt fest im Sattel

FB BZL Ebersberg (schwarz) Benedikt Schmidmaier – Foto: Sro

Der TSV Zorneding wartet weiter auf den ersten Sieg in 2026. Abteilungsleiter Grusz stärkt dem Trainerteam dennoch den Rücken.

Der krisengeschüttelte TSV Zorneding unternimmt einen neuen Anlauf, den ersten Pflichtspielsieg im Jahr 2026 einzufahren. In der Vorwoche verpasste das Team von Trainer Sascha Bergmann den erhofften Befreiungsschlag gegen den SV Waldperlach durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit nur knapp. Immerhin war es der erste Punktgewinn in der Rückrunde nach zuvor fünf Niederlagen.

„Wir haben weiterhin vollstes Vertrauen in die Mannschaft und in das Trainerteam. Die Trainer sitzen absolut voll im Sattel“, stärkt Abteilungsleiter Mark Grusz den TSV-Coaches Bergmann und Florian Heppert den Rücken. „Wir stehen hinter ihnen. Sie erreichen das Team nach wie vor. Die Stimmung in der Mannschaft ist positiv. Sie sind nicht für den bisherigen Verlauf verantwortlich“, erklärt Grusz. „Wir hatten witterungsbedingt eine durchwachsene Vorbereitung mit einigen verletzten Spielern und in den Begegnungen zuletzt einfach nicht das nötige Spielglück“, ergänzt der Abteilungsleiter.

In den vergangenen Wochen rutschte Zorneding bis auf einen Relegationsrang (aktuell 14.) ab. Der Vorsprung auf den letzten Tabellenplatz beträgt nur einen Zähler. Dort befindet sich aktuell der SV Aschau/Inn (16.). Diese Ausgangslage verspricht zusätzliche Brisanz für das direkte Aufeinandertreffen am Samstag. „Wir wissen, dass wir die Qualität besitzen, die Klasse zu halten. Wir haben es in der eigenen Hand. Deswegen sind wir überzeugt, am Ende der Saison über dem Strich zu stehen“, bleibt Grusz optimistisch, bald den ersten Zornedinger Rückrundensieg bejubeln zu dürfen.

In den vergangenen Wochen ging es beim TSV Ebersberg in den Duellen gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf nicht nur um jeden Punkt, sondern auch um jedes Tor. Den direkten Vergleich wird die Mannschaft nach der 0:5-Packung im Hinspiel nun in Saaldorf wahrscheinlich nicht mehr für sich entscheiden. Mit einem Auswärtssieg kann der TSV den SV Saaldorf (26 Punkte) aber ganz tief in den Abstiegssumpf ziehen – dann wären beide Teams punktgleich.

Eber-Coach Michael Hieber will die Lehren aus dem 3:3 vom vergangenen Wochenende gegen den TSV Siegsdorf in die Tat umsetzen und Saaldorf seine Stärken nehmen. „Ich hoffe vor allem, dass wir offensiv an die Leistung der letzten Woche anknüpfen können und wir wieder in der Lage sind, mehr als ein Tor zu schießen“, so der Coach. In der Offensive drückt der Schuh aber gar nicht, das Problem ist schon die gesamte Saison über die Defensive. „Es waren zuletzt viele Kleinigkeiten, die da leider entscheidend waren. Wir wollen die Abwehr wieder dichtmachen, indem wir fokussierter verteidigen und auch die Kleinigkeiten abstellen“, analysiert Hieber.

Gegen Siegsdorf musste Ebersberg zwei Tore nach Ecken hinnehmen – und gerade bei Standardsituationen liegt die Saaldorfer Stärke. „Ich hoffe, dass wir ein gutes Mittel gegen ihre Strategie finden, viele Standards zu ziehen“, so der Coach. Übersetzt heißt das, dass unnötige Fouls auch schon im Halbfeld vermieden werden sollten. Hieber fordert: „Wir wollen es schaffen, dass wir das gute Spiel, das wir zuletzt auf Kunstrasen gezeigt haben, auch auf Rasen aufs Feld bringen.“ Dazu gelte es, den Kampf anzunehmen und darüber zum eigenen Spiel zu finden.