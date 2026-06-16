TSV Zorneding trifft neun Mal auf Inn/Salzach – nur noch ein Verein aus Ebersberg

Der TSV Zorneding ist der einzige Vertreter aus dem Landkreis Ebersberg in der Bezirksliga Ost. In der 16er-Liga treffen die Zornedinger auf neun Gegner aus dem BFV-Kreis Inn/Salzach.

Der Bayerische Fußball-Verband hat die Einteilung für die oberbayerischen Bezirksligen bekannt gegeben. Der Landkreis Ebersberg ist allerdings nur noch durch den TSV Zorneding vertreten. In der Vorsaison waren es noch drei Vereine gewesen: Der VfB Forstinning hat sich als Meister in die Landesliga Südost katapultiert, während sich der TSV Ebersberg in der Relegation nicht behaupten konnte und in die Kreisliga absteigen musste.

Die Zornedinger, die die Relegation nach zwei Krimi-Runden heil überstanden, bekommen es in einer 16er-Liga der Ost-Gruppe gleich neun Mal mit Vertretern aus dem BFV-Kreis Inn/Salzach zu tun, einer mehr als zuletzt. Die drei Aufsteiger aus Raubling, Prien und Reichertsheim ersetzen die Absteiger Saaldorf und Siegsdorf.

Aus der Landesliga kommt der SV Dornach hinzu. Dieser ist wie Vizemeister FC Aschheim nun ebenfalls der am nächsten gelegene Gegner der Bergmann-Elf. Und wie im Vorjahr spielt der SV Waldperlach in der Gruppe Ost, wie aus der Einteilung von Bezirksspielleiter Hans Mayer (Waging) hervorgeht.

Der erste Spieltag der Ost-Gruppe ist für den 24. bis 26. Juli angesetzt, um den 18./19. August absolvieren die Bezirksligen eine „englische Woche“. Bis zum 15. November werden außerdem bereits 18 der gesamt 30 Spieltage ausgetragen, dann beginnt die Winterpause. In 2027 geht es am letzten Februar-Wochenende (25. bis 27. Februar) weiter.