TSV Zorneding stoppt Negativserie, doch der Sieg rutscht in letzter Sekunde weg

Der TSV Zorneding beendet seine Serie von fünf Niederlagen mit einem 2:2 gegen Waldperlach. Ein Gegentor in der Nachspielzeit verhinderte den Heimsieg.

Nach fünf Niederlagen in Serie hat der TSV Zorneding seinen ersten Punktgewinn im Kalenderjahr verbucht. Die Zornedinger trennten sich im Duell mit dem SV Waldperlach in der Bezirksliga Ost mit 2:2 (0:1). Um ein Haar wären es am Sonntag sogar drei Zähler gewesen, doch ein Gegentreffer in der Nachspielzeit brachte die Mannschaft von Sascha Bergmann noch um den Heimerfolg.

Dann dürfen wir uns am Ende auch nicht beschweren.

Zornedings Coach Bergmann über die verpassten Torchancen.

„Glückwünsche kann ich dafür nicht annehmen, denn wir hätten den Sieg verdient gehabt. Es ist schon sehr schmerzhaft, dass wir nur mit einem Punkt aus der Partie gehen. Aber wir müssen das Positive mitnehmen“, sagte ein enttäuschter Sascha Bergmann nach der Begegnung im heimischen Sportpark.

In der ersten Hälfte geriet der TSV nach einem hohen Ball mit 0:1 in Rückstand, als sich die Defensivabteilung unsortiert präsentierte (30.). Die beste Zornedinger Möglichkeit vergab Jannik Ast, der aus kurzer Distanz zu hoch auf das Waldperlacher Gehäuse zielte. Nach dem Seitenwechsel traf der zunächst glücklose Zornedinger Offensivspieler dann doch ins Schwarze. Nach einer Standardsituation brachten die Platzherren den zweiten Ball erneut gefährlich vor das gegnerische Gehäuse, wo Jannik Ast (54.) erfolgreich abstaubte.

Die Zornedinger drängten in der Folge auf einen weiteren Treffer und wurden in der Schlussphase belohnt. Paul Schweighardt (81.) traf nach einer starken Einzelleistung mit Links ins lange Eck und ließ den TSV vom ersten Ligasieg seit Mitte November träumen. „Im Vergleich zu den letzten Spielen hatten wir heute einige Torchancen. Aber wir haben sie nicht gemacht. Dann dürfen wir uns am Ende auch nicht beschweren“, ärgerte sich Bergmann über die Nachspielzeit, in der es die Platzherren verpassten, den Ball aus der Gefahrenzone zu klären. Asaad Khalil bedankte sich, zog in Richtung Tor und traf zum 2:2-Endstand.

„Es überwiegt die Enttäuschung. Aber immerhin haben wir die Niederlagenserie gestoppt und die Art und Weise war gut heute. Ab Dienstag im Training geben wir wieder Gas“, so Bergmann, dessen Team am kommenden Samstag beim SV Aschau/Inn einen neuen Versuch unternehmen wird, um den ersten Rückrundensieg einzufahren.