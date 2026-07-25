TSV Zorneding startet gegen FC Langengeisling – „perfektes Spiel" nötig

Langes Bein: Viel Durchsetzungsvermögen wird bei Marco Rastel (rot/hier im Test gegen Deisenhofen) und dem TSV Zorneding am Sonntag daheim gegen Geisling vonnöten sein. – Foto: SRO

Der TSV Zorneding eröffnet die Bezirksliga-Saison am Sonntag um 16.30 Uhr zu Hause gegen den FC Langengeisling. Trainer Sascha Bergmann rechnet mit einem „richtig dicken Brocken" – der Gegner soll in den Top Fünf landen.

„Es wird Zeit, dass es endlich losgeht“, sagte Sascha Bergmann vor dem Saisonauftakt des TSV Zorneding an diesem Sonntag (Anpfiff 16.30 Uhr) daheim gegen den FC Langengeisling. „Die Vorbereitungszeit neigt sich zum Glück dem Ende. Jetzt geht es endlich wieder um Punkte.“

Dass der Bezirksliga-Start unmittelbar bevorsteht, war auch schon in den Trainingseinheiten zu spüren. „Wir freuen uns“, so Bergmann. „Man hat die letzten ein, zwei Wochen bei den Jungs auch schon die Anspannung ein bisschen gemerkt.“ Beim TSV Zorneding ist nach dem Adrenalinkick in den Entscheidungsspielen, die den Ligaverbleib in der Bezirksliga Ost sicherten, das Kribbeln zurück.

Coach Bergmann freut sich auch besonders, dass die Saison zu Hause eröffnet wird. „Wir wollen entsprechend den Fans mit ganz viel Leidenschaft und Kampf einen richtig guten Bezirksligaauftakt liefern.“ Das kämpferische Element und die Einstellung sind für den Zornedinger Cheftrainer der Grundstein für alle weiteren Aspekte des Spiels. Gerade in der Bezirksliga kommen viele Mannschaften über den Kampf zum Spiel, weshalb Bergmann großen Wert auf die körperliche Fitness legt. „Die Bezirksliga ist eine sehr enge, ausgeglichene Liga, in der viele Spiele durch Kleinigkeiten entschieden werden. Jeder kann jeden schlagen. Viel wird von der Physis, der Athletik und Standardsituationen entschieden werden.“

Mit dem FC Langengeisling trifft Zorneding zum Auftakt auf eine Mannschaft, die Bergmann in der Spitzengruppe der Liga verortet: „Sie haben eine athletische und körperlich starke Truppe, die viel über Zweikampfführung und Zweikampfhärte kommt, die aber auch richtig guten Fußball spielt. Ich denke, dass sie am Ende in den Top Fünf landet.“

In der Vorsaison spielte die FCL-Mannschaft von Spielertrainer Maximilian Hintermaier noch in der Nord-Staffel und belegte dort den zehnten Platz. Sascha Bergmann führt die Platzierung darauf zurück, „dass sie sich in der Rückrunde unter Wert verkauft haben und mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatten.“ Seine Prognose begründet er aber mit der „richtig starken Rückrunde. Darauf werden sie aufbauen wollen. Entsprechend kommt da ein richtig dicker Brocken auf uns zu.“ Der TSV Zorneding startet somit aus einer Außenseiterrolle am Sonntagnachmittag in die neue Bezirksligasaison, weshalb Trainer Bergmann vermutet, dass seine Mannschaft nichts weniger als „das perfekte Spiel“ zeigen muss.