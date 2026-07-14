TSV Zorneding startet gegen FC Langengeisling – „ein echter Hammer"

FB Zorneding BZL (rot) Valentin Grusz --- Test vs Heimstetten – Foto: SRO

Der TSV Zorneding empfängt am 26. Juli den FC Langengeisling zum Saisonauftakt. Die Bezirksliga Ost spielt mit nur noch 15 Mannschaften.

„Also die Liga ist definitiv nochmal einen Tick schwerer geworden“, findet Florian Heppert mit Blick auf den Spielplan, den der Bayerische Fußball-Verband (BFV) nach langem Hin und Her nun endlich final für die Bezirksliga Ost veröffentlicht hat. Wohl nicht nur der Co-Trainer des TSV Zorneding hätte sich gewünscht, dass die Kommunikation sowie die Verhandlungen über die etwaigen Wechselwünsche mancher Bezirksliga-Vereine in eine andere Staffel deutlich früher begonnen hätten.

Zur Erinnerung: Nachdem die Umgruppierung des SV Walpertskirchen (nach Einspruch beim Verbandssportgericht) und FC Langengeisling aus der Nord- in die Ost-Gruppe erfolgte, und dafür der SV Waldperlach in die Nordstaffel wechseln wollte, spielt die Bezirksliga Ost in der Saison 2026/27 nun nur noch mit 15 Mannschaften. Einziger Landkreis- und Kreis-München-Vertreter ist dabei der TSV Zorneding, der sich per Relegations-Krimi das Startrecht gesichert hatte.

„Es gibt zwar auch für uns keine Derbys mehr“, spielt Heppert auf die Hauptargumentationslinie der genannten Wechselkandidaten an, „aber wir freuen uns trotzdem riesig auf den Saisonstart“. Diesen bestreitet das Team von Heppert und Chefcoach Sascha Bergmann nun am Sonntag, 26. Juli, im heimischen Sportpark. „Glück für uns! Denn bei einer weiten Auswärtsfahrt wäre es so kurzfristig jetzt vielleicht schwierig geworden, einen Fanbus oder Ähnliches zu organisieren“, so Heppert.

Der Gast beim Saisonauftakt ging in der vergangenen Spielzeit als Fünfter durchs Ziel und hat es nach Hepperts Meinung in sich: „Der FC Langengeisling ist ein echter Hammer! Aber sie bringen ja auch traditionell viele Fans mit. Das dürfte also eine richtig gute Stimmung werden.“

Für die Generalprobe haben sich die Zornedinger einen Bezirksliga-Vertreter der Südstaffel herausgepickt, der auf einem vergleichbaren Vorbereitungsstand sein sollte: Am Freitagabend (19 Uhr) ist der SV Pullach zu Gast. „Das haben wir so ganz bewusst gewählt, um uns nochmal die richtige Wettkampfhärte zu holen“, zeigt sich Heppert bis dato sehr zufrieden mit dem eigenen Vorbereitungsstand.