TSV Zorneding startet erst am 22. Juni – wegen Relegationserfolg

Bessere Kommunikation wünschen sich Coach Sascha Bergmann und der TSV Zorneding in der neuen Saison. – Foto: SRO

Der TSV Zorneding steigt am Montag, 22. Juni, ins Training ein. Die Mannschaft macht nur fünf Wochen Vorbereitung, weil die Spieler nach zwei Relegationswochen eine Pause brauchten.

Während einige Fußball-Bezirksligisten bereits wieder ins Vorbereitungstraining eingestiegen sind, ruht beim TSV Zorneding der Ball noch. Die Mannschaft von Trainer Sascha Bergmann steigt erst am Montag, 22. Juni, wieder in den Trainingsbetrieb ein.

„Wir machen dieses Mal nur fünf Wochen Vorbereitung. Durch die zwei Wochen Relegation benötigen die Jungs auch einmal frei“, so der Coach über die Belastungssteuerung zwischen den Spielzeiten. „Wir haben auch geschaut, dass wir in der Vorbereitung auch einmal Samstag und Sonntag freihaben, damit die Jungs den Kopf freibekommen können.“

Taskin weg, Kopp hört auf

Nach den gewonnenen Entscheidungsspielen will Bergmann, der als Trainer sieben von sieben Relegationen gewonnen hat, die entsprechenden Lehren ziehen, um Turbulenzen wie in der Vorsaison zu vermeiden: „Ich glaube, dass wir noch intensiver und öfter kommunizieren müssen. Das betrifft sowohl Mannschaft, Trainer als auch Abteilungsleitung, dass wir da noch in einen engeren Austausch treten. Auch wenn es einmal nicht so gut läuft, wollen wir noch mehr kommunizieren.“

Damit ist aber die Vorsaison abgehakt und der Blick richtet sich nach vorn, denn die Siege gegen den VfL Denklingen und den TSV Ober-/Unterhaunstadt sollen Auftrieb geben: „Ich glaube, dass die Jungs mit dem Push aus den zwei Relegationswochen sehr motiviert in die nächsten Wochen gehen werden. Es waren sehr intensive zwei Wochen mit vielen Erlebnissen und Emotionen. Ich hoffe, dass sie das gut kanalisiert bekommen.“ Neben dem mentalen Aspekt spielt vor allem die Physis eine große Rolle. Hier plant Bergmann, seine Spieler im athletischen Bereich weiterzuentwickeln.

Leger und Ospelkaus verstärken Erste

Der Kader für die neue Saison hat sich bislang erst geringfügig verändert. Yazar Taskin (28) wechselt zum VfB Forstinning in die Landesliga, Florian Kopp (35), der in der Vorsaison kein Ligaspiel bestritten hat, beendet die Karriere, und Florian Höger (27) möchte sich mehr auf seine Trainertätigkeit konzentrieren.

Die entstandenen Lücken werden intern geschlossen: Luis Leger rückt aus der eigenen U19 auf, Eduard Ospelkaus aus der Reserve. „Wir haben maximales Vertrauen in unseren Kader, dass wir auch wieder eine gute Saison spielen werden“, betont Bergmann, der noch keine externen Neuzugänge vermelden kann.

Der TSV Zorneding wird fünf Testspiele bestreiten, allesamt daheim: Den ersten am Freitag, 26. Juni, um 19 Uhr gegen den FC Deisenhofen II (Bezirksliga). Danach geht‘s weiter am Freitag, 3. Juli, gegen die Bayernliga-U19 des SV Heimstetten, am Donnerstag, 9. Juli, gegen den Kirchheimer SC (Landesliga, 19.15 Uhr) und am Sonntag, 12. Juli, gegen den FC Schwabing II (Kreisliga, 17 Uhr). Die Generalprobe steigt Mittwoch, 17. Juli, gegen den SV Pullach (Bezirksliga, 19 Uhr).