TSV Zorneding siegt nach 40 Elfmetern: Keeper pariert viermal

Alle Mann auf Dejan! Spieler und Fans des TSV Zorneding stapeln sich direkt nach der entscheidenden Parade in Denklingen auf ihrem Elfmeter-Helden Dejan Varcakovic. – Foto: Roland Halmel

Der TSV Zorneding hat sich im Relegationsrückspiel beim VfL Denklingen mit 19:17 nach Elfmeterschießen durchgesetzt. Torhüter Dejan Varcakovic parierte dabei vier Elfmeter der Gastgeber.

„So ein Spiel habe ich in meiner Trainerkarriere noch nicht miterlebt. Das Elfmeterschießen hat länger gedauert als die Verlängerung. Es war schon extrem“, versuchte Sascha Bergmann, Trainer des TSV Zorneding, die Geschehnisse nach der Partie in Worte zu fassen.

Was für ein Drama! Mit 19:17 (2:1) nach Elfmeterschießen setzte sich der TSV Zorneding am Samstag auswärts im Relegationsrückspiel beim VfL Denklingen durch und zog in die nächste Runde ein. Zornedings Torhüter Dejan Varcakovic avancierte dabei zum Matchwinner. Somit fehlt dem TSV nur noch ein Schritt zum Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga.

Mit einem 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel gingen die Zornedinger in das zweite Duell mit dem VfL und wurden um ein Haar gleich zu Beginn der Partie kalt erwischt. Ein Zornedinger Abwehrbein klärte in höchster Not auf der eigenen Torlinie und verhinderte einen frühen Gegentreffer. „Danach sind wir besser ins Spiel gekommen“, berichtete Bergmann und durfte sich prompt über die 1:0-Führung durch Paul Schweighardt (30.) freuen, der den Ball aus rund 20 Metern in den rechten oberen Winkel beförderte.

Allerdings hatten auch die Gastgeber einen Treffer der Kategorie Traumtor parat. Ein VfL-Akteur fasste sich aus etwa 35 Metern ein Herz. Sein Schuss sprang vom Innenpfosten unhaltbar für Dejan Varcakovic ins Tor (31.). Doch die Bergmann-Elf ließ sich nicht beirren und erzielte noch vor dem Seitenwechsel die erneute Führung. Eine Flanke von Yazar Taskin fand Lorenz Leger (44.), der per Direktabnahme im Gesamtzwischenstand auf 3:3 stellte.

In der Folge hielt Varcakovic den TSV mit starken Aktionen im Spiel. Die besten Zornedinger Möglichkeiten vergaben Maximilian Hotz und Daniel Winzer kurz vor Schluss. Die Partie ging in die Verlängerung und dort erwischten die Gäste aus Zorneding einen Fehlstart. Tobias Lentner und Moritz Ziepl konnten das Spielgerät nicht klären. Denklingens Angreifer bedankte sich und brachte den VfL dem Weiterkommen nahe – das 2:2 (92.).

Der TSV rannte an und wurde kurz vor Ende der Verlängerung belohnt. Ein grobes Foulspiel eines VfL-Akteurs ahndete der Schiedsrichter mit der roten Karte (107.). Den fälligen Freistoß brachte Barancan Sengül gefährlich vors Tor, wo ein Denklinger Spieler den Ball ins eigene Netz beförderte (108.), sodass das Elfmeterschießen über das Weiterkommen entscheiden musste.

Dienstagabend geht es für Zorneding daheim, 18.30 Uhr, gegen Ober/Unterhaunstadt weiter

Lentner scheiterte direkt im ersten Zornedinger Versuch. Als auch Schweighardt als dritter TSV-Schütze scheiterte, lag das Momentum deutlich auf der Seite der Gastgeber, die in ihrem fünften Versuch erstmals die Möglichkeit hatten, die Partie zu beenden. Varcakovic, der zuvor schon einen Denklinger Versuch abwehren konnte, behielt jedoch die Nerven und parierte. Das Duell vom Punkt ging in die Fortsetzung und wollte vorerst gar nicht mehr enden.

Zwei weitere Male hatte der VfL die Chance, die Begegnung für sich zu entscheiden, doch jeweils hatte Varcakovic mit seinen Reflexen etwas dagegen. Der insgesamt vierzigste (!) Elfmeter brachte letztlich die Entscheidung. Varcakovic wehrte den Versuch des Denklinger Torhüters ab und ließ den TSV Zorneding jubeln. „Er hat uns am Leben gehalten. Das war richtig stark. Das war eine Riesenleistung von ihm. Da weiß heute jeder, bei wem er sich zu bedanken hat“, lobte Bergmann seinen Elfmeterhelden.

„Wir hatten sicher auch das Quäntchen Glück auf unserer Seite, das wir im Laufe der Saison nicht immer hatten. Auch ein großes Lob an Denklingen. Sie waren ein toller Gastgeber. Beide Teams hätten es verdient gehabt, weiterzukommen“, erklärte Sascha Bergmann. „Und ich möchte mich bei unseren mitgereisten Fans bedanken. Diese Unterstützung brauchen wir auch in der nächsten Runde.“

Nun bekommt es der TSV Zorneding im Finale um den Bezirksliga-Klassenerhalt mit dem TSV Ober-/Unterhaunstadt zu tun, der sich etwas weniger dramatisch gegen den TSV Geiselbullach durchsetzte. Das Hinspiel steigt Dienstagabend, 26. Mai, um 18.30 Uhr, im Zornedinger Sportpark.