TSV Zorneding siegt 1:0: Joker Höger trifft in der 90. Minute

FB Relegation Zorneding (rot) links Lorenz Leger , Tobias Savary vs Ober/Unterhaunst. – Foto: Sro

Der TSV Zorneding hat das Hinspiel der Relegation zur Bezirksliga gegen Ober/Unterhaunstadt gewonnen. Einwechselspieler Florian Höger erzielte das Tor erst in der Schlussminute.

Die Fußballer des TSV Zorneding haben einen weiteren Schritt in Richtung Bezirksliga-Klassenerhalt gemacht. Im Hinspiel der zweiten Relegationsrunde gegen den TSV Ober/Unterhaunstadt setzten sich die Mannen um Cheftrainer Sascha Bergmann dank eines späten Treffers von Joker Florian Höger mit 1:0 (0:0) durch. Mit diesem Minivorsprung gehen die Zornedinger damit ins Rückspiel am kommenden Samstag im Ingolstädter Norden (15 Uhr).

Doch bis die gut 300 Zuschauer am Dienstagabend jubeln konnten, brauchten sie viel Geduld. Wer ein erneutes Tore-Spektakel erwartet hatte, wurde lange Zeit enttäuscht. Die beiden Teams neutralisierten sich im Zornedinger Sportpark weitestgehend. Hochkarätige Chancen blieben bei bestem Fußballwetter Mangelware.

„Das ist ein recht ausgeglichenes Spiel“, sagte TSVZ-Pressesprecher Chris Dite zur Pause. „Die Gäste versuchen es vor allem mit Distanzschüssen. Gut, dass die Versuche alle mittig aufs Tor gehen, sodass unser Torwart keine Mühe hatte.“ Der Held vom Samstagskrimi in Denklingen, Dejan Varcakovic, parierte alles. Selbst hatte Zorneding laut Dite „ein paar gefährliche Abschlüsse“, wenn auch ertraglos.

Nach Seitenwechsel ging es in der Tonart weiter. Beide Teams boten vielversprechende Ansätze, doch es fehlte der letzte Schritt oder genauere Abschluss – bis zum Lucky Punch.

Denn das Tor des Tages belohnte spät alle Zornedinger Anhänger: Es war eine Kombination zweier Einwechselspieler. Lukas Witaschek schlug eine gefährliche Flanke in den Strafraum, die die Unterhaunstädter nicht klären konnten. Nutznießer war der erst sechs Minuten zuvor aufs Feld gekommene Höger, der den Ball über den Innenpfosten ins Netz setzte (90.).

Der Jubel war dementsprechend groß, die Nachspielzeit dann gewohnt lang. Aus fünf Minuten wurden neun. Die Platzherren verteidigten den Vorsprung geschickt über die Zeit. Vielleicht auch aus Sicht des Unparteiischen zu hart: Für ein taktisches Beinstellen am Mittelkreis kassierte Nikolas Schwirtz glatt Rot (98.). Aber auch danach ließ der TSV Zorneding nichts mehr anbrennen und feierte ein 1:0.