TSV Zorneding schlägt Ober-/Unterhaunstadt 2:0 und rettet sich

Riesiger Jubel und Erleichterung herrschten bei der Zornedinger Reisegruppe nach dem gemeisterten Klassenerhalt in Haunstadt. – Foto: TSV Zorneding/Chris Dite

Der TSV Zorneding bleibt in der Bezirksliga. Die Mannschaft von Sascha Bergmann gewann am Samstag das Rückspiel der Relegation mit 2:0 – und das, obwohl der Trainer im April entlassen worden war.

Es ist vollbracht. Der TSV Zorneding bleibt der Fußball-Bezirksliga erhalten. Die Zornedinger gewannen das Rückspiel der finalen Runde der Relegation beim TSV Ober-/Unterhaunstadt am Samstagnachmittag mit 2:0 (1:0) und sicherten sich dadurch den Klassenerhalt. Die Mannschaft von Sascha Bergmann und Florian Heppert war mit einem 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel in die Partie gegangen. Zuvor hatte sich der TSV in der ersten Runde knapp im Elfmeterschießen gegen den VfL Denklingen durchgesetzt.

„Ich bin mächtig stolz auf die Jungs. Es war heute ein klassisches Relegationsspiel, in dem Kleinigkeiten entschieden haben“, freute sich Bergmann, der bereits nach wenigen Minuten erstmals jubeln durfte. Barancan Sengül bediente Marco Rastel (7.) mit einem traumhaften Steckpass. Der TSV-Angreifer umkurvte den gegnerischen Torhüter und schob zur 1:0-Führung ein.

Wir hatten in den letzten vier Wochen ein straffes Programm, aber die Jungs haben es super gemacht. Sie sind für sich eingestanden, so wie sie es auch im April getan haben.

Trainer Sascha Bergmann spielt damit auch auf seine sowie Hepperts Entlassung und Rückkehr an.

„Wir konnten unsere erste Chance direkt nutzen. Das war natürlich wichtig“, analysierte Bergmann. Quasi im Gegenzug kam der TSV Ober-/Unterhaunstadt zu seiner ersten großen Möglichkeit, doch die Gastgeber scheiterten nach einer Standardsituation an der Latte. Der Nachschuss aus rund drei Metern Entfernung ging am Tor vorbei. „Das sind die Szenen, die eine Relegation entscheiden“, sagte Bergmann, der als echter Relegationsexperte gilt. Sechs Mal war er zuvor in seiner Trainerkarriere schon als Gewinner aus besagtem Entscheidungsformat hervorgegangen.

„In der zweiten Hälfte sind wir hinten gut gestanden und haben kaum etwas zugelassen“, lobte Bergmann seinen Defensivverbund. Die wenigen Möglichkeiten der Gastgeber machte Zornedings Schlussmann Dejan Varcakovic zunichte. Für die Entscheidung sorgte letztlich der eingewechselte Eduard Ospelkaus (90.), der nach einem langen Ball in der Schlussminute den Sack zumachte.

„Wir hatten in den letzten vier Wochen ein straffes Programm, aber die Jungs haben es super gemacht. Sie sind für sich eingestanden, so wie sie es auch im April getan haben“, spielte Bergmann auf seine Entlassung in der Schlussphase der regulären Saison an. Auf Initiative der Mannschaft waren er und Heppert nach nur einem Spiel an die Seitenlinie zurückgekehrt und führten den TSV Zorneding nun über den Umweg der Relegation zum Klassenerhalt.

Zornedings Trainerduo bleibt wohl an Bord

„Ich möchte ein riesiges Kompliment an die Mannschaft und das Trainerteam aussprechen. Es war ein herausragender Endspurt, besonders nach der turbulenten Rückrunde. Die Erleichterung ist jetzt natürlich riesig“, erklärte Zornedings Abteilungsleiter Mark Grusz, der sich Ende April nach acht Spielen ohne Sieg noch nach neuen Trainern umsehen wollte. „Wir freuen uns schon jetzt auf unsere dritte Bezirksliga-Saison“, ergänzte Grusz.

Nach Informationen unserer Redaktion haben sich der TSV Zorneding und sein langjähriges Trainer-Duo Bergmann/Heppert bereits darauf verständigt, gemeinsam in die neue Spielzeit 2026/27 zu gehen. Die TSV-Verantwortlichen verwiesen jedoch auch auf eine offizielle Pressemitteilung, die innerhalb der nächsten Tage folgen soll.