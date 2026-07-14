TSV Zorneding schlägt FC Schwabing II im Test

Im zweiten Testspiel innerhalb von drei Tagen besiegte Fußball-Bezirksligist TSV Zorneding am späten Sonntagnachmittag den FC Schwabing II mit 3:1 Toren. „Man hat natürlich schon gemerkt, dass die Beine und der Kopf müde waren und wir nicht so frisch waren wie sonst. Aber diese Woche hatten wir die Spiele bewusst so gesetzt, dass wir da eine hohe Belastung haben“, erklärt TSV-Trainer Sascha Bergmann die Donnerstag-Sonntag-Kombination. „Nächste Woche wollen wir Kopf und Beine frei und frisch bekommen.“

Der müde TSV Zorneding hatte aber auch gegen den FC Schwabing II starke Momente und ging in der 47. Minute durch Paul Schweighardt mit 1:0 in Führung. Nach dem Ausgleich des Kreisligisten durch Noah Vlaho (53.) dauerte es bis in die Schlussphase, ehe die Platzherren das Spiel wieder auf ihre Seite zogen. Nick Gibson (79.) und Maximilian Hotz (82.) entschieden die Begegnung mit einem Doppelschlag für den Bezirksligisten.