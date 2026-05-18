TSV Zorneding rettet sich dank Sieg in Aschheim in die Relegation

Der TsV Zorneding hat den direkten Abstieg gerade noch verhindert. – Foto: Marc Marasescu

Vor Spielbeginn war die Ausgangslage klar: Ein Remis gegen Aschheim würde dem TSV im Ferndreikampf mit Tabellenschlusslicht Siegsdorf und Waldperlach reichen, um den direkten Abstieg in die Kreisliga zu verhindern. „Bis zur Halbzeitpause gab es bei uns ein striktes Handyverbot“, wollte Bergmann nichts von den Zwischenständen auf den anderen Plätzen wissen. Stattdessen richteten die Zornedinger den Fokus auf ihre eigene Aufgabe.

Der TSV Zorneding hat den direkten Abstieg abgewendet und sich am letzten Spieltag der Bezirksliga-Saison beim Tabellenzweiten FC Aschheim mit 3:0 (0:0) durchgesetzt. Gerettet ist die Mannschaft von Sascha Bergmann noch nicht. Der Weg zum Klassenerhalt führt nun über die Relegation (siehe Extrabericht). „Es war natürlich ein extrem wichtiger Sieg für uns. Die Jungs haben es sich einfach verdient, nun diese Extraspiele zu bekommen, vor vielen Zuschauern und mit toller Atmosphäre. Wir freuen uns darauf“, so Bergmann.

„Die erste Hälfte war sehr ausgeglichen. Wir sind viel gelaufen und haben viel gerackert“, berichtete Bergmann. „Aschheim hatte durchaus die eine oder andere hochkarätige Chance, bei der wir in letzter Sekunde in die Grätsche gekommen sind.“ Die beste Zornedinger Möglichkeit vergab Marco Rastel, der kurz vor dem Seitenwechsel freistehend scheiterte.

TSV Zorneding hätte im Spiel Plan B zur Hand gehabt

Während die Zornedinger Partie torlos in die Pause ging, führte Siegsdorf bereits mit drei Toren Differenz. Da sich Waldperlach ebenfalls auf Punktekurs befand, war die Bergmann-Elf nur einen Gegentreffer vom direkten Abstiegsrang in der Blitztabelle entfernt. „Wir haben da erstmals die Zwischenergebnisse wahrgenommen und einen Plan B entworfen, den wir später zum Glück nicht umsetzen mussten“, so der TSV-Coach, der sich zu Beginn der zweiten Hälfte über den Führungstreffer seiner Mannschaft freuen durfte. Tobias Savary (55.) fing einen Querpass ab und netzte ein.

Marco Rastel (71.), der zuvor zwei weitere hochkarätige Möglichkeiten ausgelassen hatte, erhöhte nach einem schönen Steckpass von Daniel Winzer auf 2:0. Erneut Savary (83.) traf nach einem langen Ball zum 3:0-Endstand und sicherte dem TSV Zorneding einen Platz in der Relegation. Da auch Waldperlach punktete, muss der TSV Siegsdorf trotz Heimsiegs den direkten Gang in die Kreisliga antreten.

„Für uns war es eine Genugtuung, den Jungs geholfen zu haben, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Aber wir dürfen uns damit nicht zufriedengeben. Wir wollen die Klasse halten“, erklärte Coach Sascha Bergmann, der gemeinsam mit Assistent Florian Heppert Ende April noch beurlaubt und nur eine Woche später ins Amt zurückgeholt worden war. In der Relegation bekommt es der TSV mit dem VfL Denklingen zu tun.