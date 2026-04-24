TSV Zorneding muss im Kellerduell gegen Siegsdorf „durchziehen"

FB BZL Zorneding (rot) Yazar Taskin --------- Vs Ebersberg David Volkmann – Foto: Sro

Der TSV Zorneding empfängt den TSV Siegsdorf im direkten Duell der Schlusslichter. Nach sieben Spielen mit nur einem Punkt droht der Abstieg.

Der TSV Ebersberg ist in der Bezirksliga Ost seit vier Spielen ungeschlagen. Auf zwei Siege folgten zwei Unentschieden, weshalb die Mannschaft von Trainer Michael Hieber einerseits das Tabellenende verlassen konnte, andererseits aber immer noch im Tabellenkeller festhängt. Um sich aus der Gefahrenzone zu katapultieren, braucht es Siege. Ein solcher soll am Samstag gegen den TSV Peterskirchen im Waldsportpark eingefahren werden.

„Wir haben in den letzten Heimspielen gut gespielt und immer wieder gepunktet. Darauf wollen wir aufbauen“, so Hieber. „Ich freue mich auf das Spiel, weil es unser vorletztes Heimspiel in dieser Saison ist“, so der Coach, der sofort „im normalen Ligabetrieb“ nachschiebt – wohl wissend, dass es sein kann, dass der TSV Ebersberg in der Relegation nachsitzen muss/darf.

Mit Peterskirchen gastiert eine Mannschaft in Ebersberg, die allen kleinen Vereinen vormacht, wie man die Liga erfolgreich hält. Mit kleinen Mitteln und viel Kontinuität hält sich der Dorfverein seit vier Jahren in der Liga. „Peterskirchen ist ein sehr, sehr disziplinierter Gegner. Sie werden es uns wieder schwer machen und uns nicht die großen Räume geben, die wir wollen“, erkennt Hieber an.

Vergangenes Wochenende gestattete Peterskirchen dem TSV Ampfing Räume, die größer waren, als der Ebersberger Forst, denn am Ende hieß es 2:6.

Die Mannschaft von Daniel Winklmaier, der seit 2015 Trainer in der kleinen Gemeinde ist, ist zwar Tabellensechster, aber keineswegs unschlagbar. Ebersberg hätte bereits im Sommer das Auswärtsspiel gewinnen können. „Schon das Hinspiel hat gezeigt, dass wir in Sachen Effizienz besser werden müssen. Wir müssen die Chancen dieses Mal nutzen“, erinnert Hieber an das unnötige 0:1 in Peterskirchen.

Ebersberg will die kampfstarken Gäste auf spielerische Art besiegen, aber nicht in Konter laufen: „Wir wollen Lösungen finden, dass wir die Räume bekommen, die wir für unser Spiel brauchen. Gleichzeitig müssen wir aber in der Absicherung und der Kompaktheit im Spiel mit dem Ball wach und bereit sein.“

„Wenn es einen Zaubertrank gäbe, würden wir ihn den Jungs sicher verabreichen“, schmunzelt Trainer Sascha Bergmann vor dem Kellerduell zwischen dem TSV Zorneding (15.) und dem TSV Siegsdorf (16.). Seinen Humor hat Bergmann trotz der sportlichen Talfahrt seiner Mannschaft nicht verloren. Dennoch trüben die aktuellen Ergebnisse die Stimmung am Zornedinger Sportpark. Seit Ende der Winterpause konnte der TSV in sieben Ligaspielen nur einen Punkt ergattern.

„Die Situation ist natürlich nicht erfreulich. Unsere Leistungen waren phasenweise schon gut, nur eben nicht konstant genug“, so Bergmann. „Wir haben nach wie vor Vertrauen in die Fähigkeiten der Spieler. Es geht nur über Ruhe.“ Doch mit einer Niederlage gegen Siegsdorf könnte es richtig unruhig werden. Im Duell der Schlusslichter heißt es für Zorneding: Verlieren verboten!

„Wir müssen nun alle gemeinsam durchziehen, vom Startelfspieler bis zum Fan. Wir müssen viel Leidenschaft und Kampf auf den Platz bringen und uns belohnen wollen“, erklärt Zornedings Cheftrainer und warnt vor der Qualität des Gegners, der im neuen Jahr deutlich besser in Form ist, und schon drei Siege verzeichnen konnte. „Siegsdorf spielt eine gute Rückrunde. Es verdient höchsten Respekt, wie sie sich aus ihrer schwierigen Lage rausgezogen haben. Sie werden mit Selbstvertrauen anreisen“, ist sich Bergmann sicher.

„Sie haben zuletzt mit einer mutigen Spielweise agiert. Gepaart mit den Stärken im Umschaltspiel und bei Standards kommt da ein äußerst unangenehmer Gegner in unser Stadion“, ergänzt der TSV-Coach. Dennoch sieht Bergmann sein Team gerüstet für die richtungsweisende Begegnung: „Wir haben eine intensive Trainingswoche hinter uns, aber die Belastung so gesteuert, dass wir am Samstag mit maximaler Energie auf dem Platz stehen können.“