TSV Zorneding mit drei Verletzten: Bergmann warnt vor Miesbach

Der TSV Zorneding trifft auf den SV Miesbach. – Foto: Roland Schäfer

Der TSV Zorneding muss am Samstag beim SV Miesbach auf drei Spieler verzichten. Trainer Sascha Bergmann erwartet trotz der drei Niederlagen des Gegners ein schweres Spiel.

„Es wird eine sehr harte Woche für uns“, prophezeit Bergmann. „Der Kader ist durch neue Verletzte und Urlauber reduziert.“ Am ersten Spieltag hatte Zorneding noch zehn Feldspieler auf der Bank sitzen, mittlerweile sind es deutlich weniger. Neben dem gesperrten Jannik Ast verletzten sich Julian Ulrich (Bauchmuskelzerrung) und Markus Bayer, der einen Außenbandriss erlitt.

Innerhalb von sieben Tagen warten auf den TSV Zorneding drei wegweisende Duelle gegen Mannschaften, die voraussichtlich alle gegen den Abstieg kämpfen werden. Den Auftakt in die englische Woche macht die Elf von Trainer Sascha Bergmann am Samstag, 14.30 Uhr, beim SV Miesbach . Am Dienstag geht es nach Walpertskirchen, dann empfängt der TSV nächsten Samstag den TuS Raubling.

Die Erfolgschancen stehen für die Gäste dennoch gut, denn der SV Miesbach erwischte einen Horrorstart und belegt nach drei Niederlagen mit 1:6 Toren den vorletzten Tabellenplatz. Gegen Töging (0:2), Ampfing (0:1) und Walpertskirchen (1:3) blieb der Tabellenneunte der Vorsaison ohne Punkte. Mit 36 Punkten ist die Mannschaft von Trainer Hans-Werner Grünwald dem Abstieg im Vorjahr nur um Haaresbreite entronnen. Die Miesbacher Lebensversicherung war in den vergangenen Spielzeiten Josef Sontheim, der seit dem Wiederaufstieg in 49 Spielen 48 Tore erzielte. Derzeit ist der 33-Jährige verletzt.

Bergmann lässt sich jedoch nicht blenden: „Miesbach hat eine Mannschaft, die defensiv sehr kompakt ist und sehr wenig zulässt. Sie macht es taktisch sehr, sehr gut. Da werden wir nicht viele Räume bekommen, die es dann auszunutzen gilt.“ Er warnt zudem vor dem „guten Umschaltspiel mit schnellen Spielern über die Flügel. Sie sind auch bei Standards sehr gefährlich.“ Der 1:0-Erfolg gegen den TSV Ampfing solle der Gradmesser sein, gegen den Favoriten verteidigte Zorneding kompakt und siegte nicht unverdient.

„Die Jungs müssen auch selbst gute Regenerationsmaßnahmen treffen, damit wir immer wieder frische Beine bekommen“, ermahnt Coach Bergmann. Bevor regeneriert wird, muss der TSV jedoch ans Limit gehen, um in Miesbach den zweiten Saisonsieg einzufahren und einen Kontrahenten im Abstiegskampf frühzeitig zu distanzieren.