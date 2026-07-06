TSV Zorneding kassiert Niederlage – Zwei Gegentore in sechs Minuten Testspiel in Zorneding von Johannes Hain · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

FB Zorneding BZL (rot) Da frühe Tor , von links Markus Bayer , Valentin Grusz , Michael Pohn , Paul Schweighardt , Daniel Winzer --- Test vs Heimstetten – Foto: SRO

Der TSV Zorneding verliert sein zweites Vorbereitungsspiel gegen die U21 des SV Heimstetten mit 0:2. Hlib Mitin traf in der 4. und 6. Minute jeweils nach Querpässen von links und rechts.

Nach dem 4:2-Erfolg gegen die U23 des FC Deisenhofen im ersten Vorbereitungsspiel musste der TSV Zorneding im zweiten Test gegen die U21 des SV Heimstetten eine 0:2-Niederlage einstecken. Trainer Sascha Bergmann konnte dem Spiel trotzdem Positives abgewinnen: „Es war ein Test, in dem wir viel für unsere Fitness getan haben. Wir mussten viel laufen und arbeiten.“ Neben dem körperlichen Bereich wollte Bergmann seine Mannschaft taktisch weiterentwickeln: „Manche Dinge sind gut geglückt, manche noch nicht so gut. Daran gilt es, in den nächsten drei Wochen zu arbeiten.“

Bei den Gegentoren wurde Zorneding beide Male über die Flügel geknackt. Beide Treffer waren von der Entstehung her nahezu deckungsgleich, denn Hlib Mitin verwertete in der 4. und 6. Minute Querpässe von links und rechts in den Strafraum. „Wir waren immer einen Schritt zu spät dran. Vielleicht waren wir noch nicht hundertprozentig auf dem Platz“, kommentierte der Coach das frühe 0:2. Insgesamt ist Bergmann mit dem Stand der Vorbereitung auf die Bezirksliga-Runde „zufrieden. Es ging erst einmal darum, die Athletik und die Fitness aufzubauen. Daran werden wir auch in der nächsten Woche arbeiten. Parallel dazu wollen wir natürlich die Dinge, die defensiv noch nicht so gut gelaufen sind, verbessern.“ Zudem geht es darum, die offensiven Abläufe einzustudieren. „Wir wollen uns Step by Step in den nächsten Wochen bis zum ersten Punktspiel verbessern“, kündigt der Coach an.