TSV Zorneding III startet ohne Training in die neue Saison

Markus Bayer setzt als Trainer auf das bewährte Gaudi-Konzept. – Foto: TSV Zorneding/FuPa Oberbayern

Die dritte Mannschaft des TSV Zorneding trifft am Freitagabend auf den Kirchheimer SC II. Die Zornedinger haben sich nur einmal die Woche zum Kicken getroffen.

Nach dem Gewinn der Meisterschaft in der B-Klasse 6 (München) spielt die dritte Mannschaft des TSV Zorneding am Freitagabend um 19.30 Uhr erstmals in der A-Klasse 6. Zu Gast im Sportpark Zorneding ist die Reserve des Kirchheimer SC. Trainer Markus Bayer freut sich auf die neue Herausforderung, weiß aber auch, dass es nicht einfach werden wird: „Wir haben den maximal schweren Saisonstart. Kirchheim ist letztes Jahr in der Relegation um den Aufstieg erst im Elfmeterschießen gescheitert. Das ist ein wahnsinnig schwerer Auftakt.“

TSV Zorneding III fehlen zwei Schlüsselspieler

Wie die Zornedinger Bezirksligamannschaft muss auch die Dritte auf wichtige Spieler verzichten. Gegen den KSC fehlen mit Christoph Englmann und Julian Kolbe „zwei Säulen des letzten Jahres“, wie Bayer die beiden bezeichnet. „Nichtsdestotrotz haben wir einen guten Kader und werden alles reinwerfen, um einen Punkt oder sogar einen Dreier mitzunehmen.“