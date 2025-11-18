TSV Zorneding III bleibt makelos und feiert zwölften Sieg in Folge

Im Spitzenspiel der B-Klasse 6 gewinnt der TSV Zorneding III mit 4:2 und verteidigt seine Tabellenführung gegenüber dem stärksten Verfolger.

Die Zornedinger Dritte marschiert in der B-Klasse 6 (München) unaufhaltsam von Erfolg zu Erfolg. Gegen den TSV Poing II setzte sich der TSV Zorneding III im heimischen Sportpark mit 4:2 (2:1) durch und feierte somit seinen zwölften Sieg im zwölften Spiel.

„Wir haben völlig verdient gewonnen. Wir hatten den Gegner vor allem in der ersten Halbzeit komplett im Griff“, sagte Zornedings Erfolgscoach Markus Bayer im Nachgang der Partie. Im Duell zwischen dem Tabellenführer und seinem ärgsten Verfolger waren die Zornedinger von Beginn an bemüht, ihre Vormachtstellung in der Liga zu wahren.

Einen Diagonalball von Jakob Heinz veredelte Knipser Maximilian Jarosch zur frühen 1:0-Führung (8.). Auch den zweiten Zornedinger Treffer bereitete Heinz vor, als er sich auf der Außenbahn durchsetzte und mustergültig für Christoph Englmann (29.) auflegte.

Kurz vor der Pause rückte Heimtorwart Nick Sibila in den Fokus. Sibila wehrte einen Poinger Strafstoß mit dem Gesicht ab, blieb kurz benommen am Boden liegen, konnte dann zunächst weiterspielen, musste allerdings in der Halbzeitpause ausgewechselt werden. „Ihm war schwindelig und übel. Wir hoffen, dass es keine Gehirnerschütterung ist“, erklärte Bayer. Nick Sibila selbst konnte tags darauf offenbar Entwarnung geben und saß am Sonntag beim 2:2-Remis des Kreisklasseteams bereits wieder auf der Zornedinger Ersatzbank – übrigens als Backup für seinen Bruder David Sibila.

TSV Zorneding III will im letzten Spiel des Jahres den 13. Sieg einfahren

Poings Felix Felber (44., 60.) stellte die Partie mit zwei Freistoßtoren vorübergehend auf den Kopf, ehe Thomas Holzmann (61.) die Hausherren in der zweiten Hälfte erneut in Führung brachte. Ein Poinger Eigentor (80.) besiegelte den Zornedinger Heimerfolg, der im Anschluss feuchtfröhlich gefeiert wurde.

„Jetzt wollen wir im letzten Spiel des Jahres gegen Forstinning den 13. Sieg einfahren“, plant Markus Bayer bereits den nächsten Zornedinger Streich.