TSV Zorneding holt Steinhöring-Duo Gibson und Lang

Willkommen bei Bezirksligist Zorneding: Florian Heppert (Co-Trainer), Cheftrainer Sascha Bergmann, Tim Lewis, Sebastian Lang, Luis Leger, Nick Gibson, Rudolf Riedl (Sportlicher Leiter) und Mark Grusz (Abteilungsleiter). – Foto: TSV Zorneding

Der TSV Zorneding verpflichtet vier Spieler für die neue Bezirksliga-Saison. Besonders die beiden Neuzugänge vom TSV Steinhöring sollen die Offensive und Defensive verstärken.

Für den TSV Steinhöring war es ein harter Schlag, für den TSV Zorneding ein kluger Schachzug auf dem Transfermarkt: Sebastian Lang und Nick Gibson spielen ab sofort für den einzigen Bezirksligisten aus dem Landkreis Ebersberg. „Wir erhoffen uns, dass beide ihre Qualitäten in der Bezirksliga bei uns umsetzen können“, sagte Trainer Sascha Bergmann über die Verstärkungen. „Wir freuen uns natürlich, dass sie den Weg zu uns gefunden haben und wir zusammen an deren Entwicklung weiterarbeiten können. Beide sind noch sehr junge Spieler, haben aber schon ein sehr gutes Level.“

Sebastian Lang ist für die Innenverteidigung eingeplant. „Er ist sehr ruhig am Ball, hat einen guten Spielaufbau und eine gute Spielübersicht. Zudem ist er bei Standards gefährlich. Trotz seines jungen Alters ist er auch schon sehr clever in der Zweikampfführung“, beschreibt Bergmann seinen neuen Abwehrspieler.

Lang war eng mit Steinhöring verwurzelt, weshalb der Transfer nicht selbstverständlich war: „Die Entscheidung für den Wechsel nach Zorneding ist mir nicht leicht gefallen. Steinhöring ist mein Heimatverein, dort spielen viele meiner Freunde, und ich verbinde mit dem Verein sehr viel.“ Was ihn aber zum Wechsel bewogen hat, erklärt er so: „Letztlich habe ich mich für den Schritt nach Zorneding entschieden, weil ich dort die Möglichkeit sehe, mich sportlich weiterzuentwickeln und eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen. Das höhere Spielniveau hat für mich dabei ebenfalls eine wichtige Rolle gespielt. Außerdem hatte ich sehr gute Gespräche mit dem Trainer, die mich überzeugt haben.“

Während in der Defensive in der Vorsaison die Zornedinger Probleme noch überschaubar waren, drückte vor allem in der Offensive der Schuh. 41 Tore in 30 Spielen waren der drittschwächste Wert der Bezirksliga Ost. Hier soll Nick Gibson (21) für Abhilfe sorgen, der seinen Wechsel so begründet: „Ich will eine neue sportliche Herausforderung und mal ein bisschen raus aus der Komfortzone. Ich freue mich sehr darauf, nächste Saison Bezirksliga spielen zu dürfen.“

Der Steinhöringer Topscorer „soll das ein oder andere Tor schießen und die Offensive beleben“, beschreibt Bergmann das Anforderungsprofil. „Nick ist ein Spieler, der gerne in die Tiefe geht und Räume und Situationen sehr gut erkennt. Er kann sich auch auf engem Raum super lösen.“

Neben dem sportlichen Aspekt betont Bergmann auch die menschliche Komponente: „Wenn jemand zu uns kommt, ist es wichtig, dass es charakterlich und persönlich passt.“

Das gilt dann auch für zwei weitere Neulinge im Mittelfeld des TSV: Luis Leger (Kirchheimer SC/kann auch Abwehr) und Tim Lewis (TSV Ebersberg) sind nach Zorneding gewechselt. Heute steigt das erste Testspiel im Sportpark (19 Uhr) gegen FC Deisenhofen II.