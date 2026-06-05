TSV Zorneding holt entlassene Trainer zurück – Verträge bis 2027 gelten wieder

Vertragsverlängerung bis 2027 beim Zornedinger Bezirksligisten (v.l.): Sportleiter Rudi Riedel, Co-Trainer Florian Heppert, Coach Sascha Bergmann und Spartenleiter Mark Grusz. – Foto: TSV Zorneding

Nach acht sieglosen Spielen hatte der TSV Zorneding sein Trainerduo freigestellt. Doch dann intervenierte die Mannschaft – und Sascha Bergmann sowie Florian Heppert kehrten zurück.

Sieglosserie, Trainerentlassung, Rückholaktion: Die Rückrunde des TSV Zorneding verlief turbulent und endete am vergangenen Samstag trotzdem in einem Happy End. Die Zornedinger Fußballherren gewannen ihr finales Relegationsspiel und sicherten sich den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Chefcoach Sascha Bergmann und sein Assistent Florian Heppert feierten mit ihrer Mannschaft einen Erfolg, der Ende April noch in weiter Ferne schien.

Damals musste das Trainer-Duo, das erst wenige Wochen zuvor seinen Vertrag bis 2027 verlängert hatte, seinen Posten nach dem achten sieglosen Ligaspiel am Stück räumen. Die Verantwortlichen des TSV kündigten an, zur neuen Saison einen Nachfolger präsentieren zu wollen. Doch nach nur einer Partie unter Interimstrainer Michael Franz kam es zur Wende.

Die Mannschaft intervenierte und die Abteilungsleitung ruderte zurück. Mark Grusz reichte den geschassten Trainern die Hand, zum Wohle des Vereins. Bergmann und Heppert stellten ihre persönliche Enttäuschung hinten an und gingen wieder an Bord. In dieser Konstellation schafften die Zornedinger den Klassenerhalt und seit Dienstag ist offiziell klar, dass die Beziehung zwischen dem TSV und seinem langjährigen Duo fortgesetzt wird.

Jede Beziehung muss auch mal durch schlechte Phasen gehen. Beide Seiten werden daraus lernen.

Co-Trainer Florian Heppert

In einer Pressemitteilung erklärte der TSV Zorneding, was bereits unmittelbar nach dem Erreichen des Klassenerhalts durchgeklungen war. „Nach mehreren konstruktiven Gesprächen mit den Trainern und dem Mannschaftsrat hat der Verein die seinerzeit ausgesprochenen Freistellungen wieder zurückgenommen“, ließ man offiziell verlauten. Die ursprünglich unterschriebenen Verträge bis 2027 haben also wieder Bestand.

Während der gesamten Relegationsphase befanden sich alle Seiten im engen Austausch. Die Entscheidung fiel schon vor dem Endspiel um den Ligaverbleib. „Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir mit Sascha und Florian unabhängig davon in die kommende Saison gehen wollen. Wir rechnen es den beiden hoch an, dass sie den Weg mit uns gemeinsam weitergehen“, erklärte Mark Grusz und möchte nun genauso wie die Trainer nach vorne blicken.

„Wir wissen, was wir an dem Verein und an der Mannschaft haben. Wir haben Lust, weiterzumachen und künftig wieder an einem Strang zu ziehen“, machte Sascha Bergmann auf Nachfrage der Ebersberger Zeitung deutlich. „Man darf einfach auch nicht vergessen, dass es zuvor viereinhalb sehr schöne Jahre waren, und wir hängen emotional am Verein und an den Jungs. Deswegen nehmen wir die gereichte Hand an. Jede Beziehung muss auch mal durch schlechte Phasen gehen. Beide Seiten werden daraus lernen. Wir geben dem Ganzen gerne eine zweite Chance“, ergänzte Florian Heppert.

Im Mannschaftskreis wurde die Entscheidung dem Vernehmen nach mit Begeisterung aufgenommen. „Beide sind mehr als nur Trainer für uns, deswegen war die Entlassung für uns Spieler damals nicht nachvollziehbar. Wir wollten und wollen unbedingt mit ihnen weitermachen. Wir sind sehr dankbar, dass sie zurückgekommen sind, und freuen uns schon riesig auf die nächste Saison“, gab Mannschaftskapitän Markus Bayer zu Protokoll.

Mit der offiziellen Aufhebung der Freistellung möchte der TSV Zorneding nun wieder zur Ruhe kommen und mit seinen Trainern Sascha Bergmann und Florian Heppert gemeinsam eine neue Erfolgsgeschichte schreiben.