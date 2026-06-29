TSV Zorneding gewinnt erstes Testspiel – Neuzugang trifft

BZL Zorneding (rot) Nick Gibson – Foto: SRO

Der TSV Zorneding hat sein erstes Vorbereitungsspiel gegen die U23 des FC Deisenhofen mit 4:2 gewonnen. Neuzugang Nick Gibson traf bei seinem Debüt zum Endstand.

Um das Spiel durchziehen zu können, musste der richtige Umgang mit der Hitze gewählt werden, denn nachdem der Bayerische Fußball-Verband alle von ihm organisierten Spiele im Freistaat abgesagt hatte, wurden vielerorts auch Freundschaftsspiele im Herrenbereich nicht ausgetragen.

Sascha Bergmann zeigte sich nach dem 4:2-Sieg seines TSV Zorneding am Freitagabend daheim gegen die U23 des FC Deisenhofen zufrieden mit dem ersten Vorbereitungsspiel seiner Mannschaft: „Es war ein ordentlicher erster Test gegen eine Mannschaft, die eine sehr gute Spielanlage hat, die viele junge Spieler in ihren Reihen hat, die den Ball gut laufen lassen. Von dem her war es wirklich gut von uns.“

„Wir haben einerseits geschaut, dass alle Wechsler und auch wir, so lange es ging, im Schatten waren. Zum anderen haben wir geschaut, dass die Jungs selber vor und im Spiel mit Elektrolytgetränken versorgt waren. Es war natürlich heiß, aber beide Trainer waren sich einig, dass es abends geht“, berichtet Bergmann über die ergriffenen Maßnahmen.

Entsprechend entwickelte sich ab 19 Uhr auch kein lustloser Sommerkick, sondern ein unterhaltsames Testspiel. Die Gäste gingen dabei nach schnellem Umschaltspiel und einem Steckpass auf Nico Wilhelm in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. Der Stürmer schob eiskalt ins lange Eck ein. Zorneding glich noch vor der Halbzeit durch Marco Rastel aus. In der 38. Minute bediente Barancan Sengül den durchgestarteten Rastel, der sich gegen den Torhüter durchsetzte und aus spitzem Winkel einschoss (38.).

Die Zornedinger 2:1-Führung durch Luis Mikusch aus der 53. Minute hielt nicht lange, denn Florian Weber verwertete eine zu kurz abgewehrte Flanke nach einer Stunde zum 2:2 (60.). Paul Schweighardt brachte die Hausherren in der 69. Minute nach Vorlage von Sengül erneut in Führung.

Den Schlusspunkt setzte kurz vor Schluss Nick Gibson, der bei seiner Premiere im Zornedinger Dress das tat, weshalb er aus Steinhöring geholt wurde: Er verwertete ein Zuspiel von Maximilian Hotz und vollstreckte ins lange Eck zum 4:2 (86.).

Einziger Wermutstropfen an einem ansonsten gelungenen Vorbereitungsabend war die Verletzung von Barancan Sengül, der kurz vor Schluss umknickte. „Wir hoffen, dass das nicht zu schlimm ist, zu lange dauert und er schnell wieder auf dem Platz steht“, so Bergmann.

Der Coach konnte gegen Deisenhofen II viele Eindrücke gewinnen: „Es war wichtig für uns zu sehen, wo wir nach einer Woche schon stehen, was wir noch verbessern müssen und was schon gut lief. Da gilt es nun, weiter daran zu arbeiten. Erstmal ging es darum, alle ins Laufen zu bekommen.“