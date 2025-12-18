TSV Zorneding gewinnt das eigene Turnier

Sieger des Hallencups: der TSV Zorneding mit (hinten, v.l.) Christian Kraus, Marcel Koppitz, Luis Mikusch, Markus Weth, Jannik Ast, Boris Sibila sowie (vorne, v.l.) Tobias Savary, David Sibila, Yazar Taskin und Daniel Winzer. – Foto: TSV Zorneding

Das Zornedinger Fußball-Hallencup brachte Spannung bis zum Schluss. Der Bezirksligist sicherte sich trotz Niederlage gegen Feldkirchen den Titel.

Die vierte Ausgabe des Zornedinger Fußball-Hallencups lieferte Spannung bis zum Schluss. Trotz einer zwischenzeitlichen Hängephase setzte sich letztlich der Ausrichter durch. Unter der Leitung von Christian Kraus errang Herren-Bezirksligist TSV Zorneding den Turniersieg in heimischer Halle. „Die Mannschaft hat es dann doch verstanden, dass man auch gegen vermeintlich kleinere Gegner abliefern muss“, sagte Kraus, der eigentliche Sportliche Leiter des TSV, der anstelle von Sascha Bergmann in die Rolle des Trainers schlüpfte. Denn der Chefcoach streifte selbst ein Trikot über, um für die TSV Zorneding All Stars aufzulaufen. „Ich habe mich sehr darüber gefreut, mal wieder auf der Trainerbank zu sitzen und über den Turniersieg natürlich ganz besonders“, gestand Erfolgscoach Kraus.

Nach einem Zittersieg zum Auftakt gegen den FC Markt Schwaben (1:0) mussten sich die Hausherren mit einem 3:3-Unentschieden gegen den TSV Brunnthal begnügen. Die 1:3-Niederlage gegen den TSV Feldkirchen ließ die Zornedinger Hoffnungen auf den Titelgewinn im Sportpark schwinden, doch auch die Konkurrenten patzten. Gegen die All Stars (1:0) behielt der Bezirksligist knapp die Oberhand, so dass die Vorzeichen vor dem abschließenden Spiel gegen den TSV Ottobrunn eindeutig waren: Ein Sieg sollte zum Turniersieg reichen. Diese Möglichkeit ließen sich die TSV-Kicker nicht entgehen und gewannen deutlich mit 6:0 Toren. Zornedings Luis Mikusch avancierte im Turnier im Sportpark mit sechs Treffern auch zum Torschützenkönig.