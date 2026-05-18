TSV Zorneding empfängt VfL Denklingen zum Hinspiel

FB BZL Zorneding (rot) Luis Mikusch vs Forstinning Leon Dimitric – Foto: Sro

Der Fußball-Bezirksligist startet in die Relegation um den Klassenerhalt. Trainer Sascha Bergmann nennt den Gegner aus der Bezirksliga Süd „eine große Unbekannte".

Fußball-Bezirksligist TSV Zorneding hat die Mission Klassenerhalt eingeläutet. Nachdem die Zornedinger den direkten Abstieg erst am letzten Spieltag der regulären Saison, nämlich durch einen 3:0-Auswärtssieg in Aschheim am vergangenen Samstag, abwenden konnten, soll der endgültige Ligaverbleib nun über die Relegation finalisiert werden.

Bereits am Dienstagabend bekommt es der TSV im Hinspiel der ersten Runde vor heimischem Publikum mit dem VfL Denklingen zu tun. Anpfiff ist um 18:30 Uhr.

„Da treffen zwei Teams aufeinander, die in ihrer Vereinshistorie wahrscheinlich noch nie gegeneinander gespielt haben. Wir werden versuchen, noch die ein oder andere Info einzuholen, aber grundsätzlich ist Denklingen eine große Unbekannte für uns“, so Zornedings Trainer Sascha Bergmann über den Gegner aus der Bezirksliga Süd, der die Saison dort als Tabellendreizehnter abschloss.

Vor vier Jahren: Kreisliga-Aufstieg in der K.o.-Runde

Die Relegation an sich ist für Bergmann dagegen keine Unbekannte. Schon als Trainer des TSV Waldtrudering kam er mit dem Entscheidungsformat in Berührung. Außerdem setzten sich die Zornedinger vor vier Jahren unter Bergmann erfolgreich in der Aufstiegsrelegation gegen den VfB Forstinning II durch und schafften damals den Sprung in die Kreisliga.

„Diese Spiele haben ihre eigenen Gesetze“, erklärt der TSV-Coach. „Die Leistungen der vergangenen Wochen spielen eher keine Rolle mehr. Es wird darum gehen, wer besser mit der Atmosphäre zurechtkommt und seine Nerven im Griff behält. Das macht den Reiz dieser Relegation aus“, weiß Bergmann.

„Es werden sicher viele Zuschauer kommen. Es wird prickeln. Wir müssen Leidenschaft und Zusammenhalt auf den Platz bringen, um ein gutes Hinspielergebnis zu erzielen. Dann können wir schauen, was im Rückspiel möglich ist“, so Zornedings Coach. Das Rückspiel in Denklingen steigt am Pfingstsamstag. Der Sieger dieses Duells bekommt es in der zweiten Runde entweder mit dem TSV Ober-/Unterhaunstadt (bei Ingolstadt) oder dem TSV Geiselbullach (bei Olching) zu tun.