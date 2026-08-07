TSV Zorneding empfängt Ampfing: Nur ein Spiel seit Jokic verloren

sp- sport , fb , zorneding - waldtrudering , jokic slaven – Foto: ROSSMANN STEFAN

Der TSV Zorneding trifft am Samstag auf den TSV Ampfing und seinen ehemaligen Top-Knipser Slaven Jokic.

Die „Schweppermänner“ hatten ihre Hochphase in den 1980er-Jahren, als sie in der Bayernliga sogar Dritter wurden. Daran werden heutige Mannschaften ungerechterweise immer wieder gemessen. Dies führte dazu, dass die Erwartungen oft groß, der Ertrag aber noch öfter gering war. Es ging rauf, es ging runter. Seit der Amtsübernahme zu Jahresbeginn von Trainer Slaven Jokic, einst auch im Ebersberger Landkreis als Spieler und Trainer unter anderem bereits in Moosach , Kirchseeon und eben auch Zorneding aktiv, schippert der große Dampfer wieder in ruhigeren Gewässern.

Wenn der TSV Zorneding am späten Samstagnachmittag um 16.30 Uhr den TSV Ampfing empfängt, empfängt er auch Tradition pur. Der Verein aus dem Landkreis Mühldorf hat eine große Vergangenheit, die einerseits verpflichtet, andererseits auch erdrückt.

Es ist ein sehr starkes Gesamtpaket, das sie da haben.

Zornedings Coach Sascha Bergmann hat Respekt vor den Gästen.

„Seit Slaven übernommen hat, hat Ampfing erst ein Spiel verloren. Sie haben sich im Laufe der Rückrunde richtig stark stabilisiert. Da kommt ein richtig dicker Brocken auf uns zu“, weiß Zornedings Trainer Sascha Bergmann. „Ampfing ist brandgefährlich bei Standards und in der Luft sehr dominant.“

Dies liegt vor allem an Marcel und Alexander Spitzer sowie Maximilian Manghofer, die nicht nur sehr groß gewachsen sind, sondern auch auf Erfahrung aus der Regionalliga bauen können. Gäste-Abwehrchef Manghofer wird aber wohl verletzungsbedingt fehlen. „Ampfing spielt einen guten Fußball mit individuell starken Spielern, hat aber auch eine gute Teamstruktur drin. Es ist ein sehr starkes Gesamtpaket, das sie da haben“, erkennt Bergmann an.

Urlaubssaison dünnt Kader aus

Die Flinte will der Zornedinger Coach aber trotz der besseren Ampfinger Möglichkeiten nicht ins Korn werfen: „Wir schauen immer positiv auf das nächste Spiel und wollen da unsere bestmögliche Leistung bringen. Wir wollen gute Energie auf den Platz bekommen und am Ende dafür natürlich auch Punkte mitnehmen.“

Im August muss Bergmann jedoch urlaubsbedingt immer wieder auf Spieler verzichten, sodass er im Vergleich zum Saisonauftakt nur auf einen dezimierten Kader zurückgreifen kann. Gleichwohl will er, „dass wir das maximal Mögliche dagegenlegen. Und dann schauen wir, dass wir da etwas mitnehmen.“

Nach dem gewitterbedingten Spielabbruch in Töging bestreitet Zorneding am Samstag im Grunde erst das zweite Saisonspiel und ist etwas aus dem Rhythmus geraten. Gegen den TSV Ampfing nimmt die Saison aber wieder volle Fahrt auf.