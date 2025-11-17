TSV Zorneding beendet gegen TSV Ampfing Negativlauf: „Gehen mit super Gefühl in die Winterpause“

Fußball-Bezirksligist TSV Zorneding hat im letzten Ligaspiel vor der Winterpause einen versöhnlichen Jahresabschluss gefeiert. Die Zornedinger gewannen zu Hause gegen den TSV Ampfing mit 2:1 (0:0) Toren und beendeten dadurch ihre Negativserie von fünf sieglosen Partien am Stück. „Wir wollten den Dreier unbedingt haben. Die letzten Duelle mit Ampfing waren schon knapp. Wir wollten nun endlich mal gewinnen und auch unseren Fans ein gutes letztes Spiel zeigen. Das ist uns gelungen“, freute sich Zornedings Trainer Sascha Bergmann über den Heimerfolg.

Die Zornedinger zeigten sich von Beginn an engagiert und ließen kaum nennenswerte Ampfinger Tormöglichkeiten zu. „Auch im Spiel mit Ball haben wir gute Lösungen gefunden, waren nur hin und wieder zu hektisch“, analysierte Bergmann. Die besten Chancen im ersten Durchgang vergaben Jannik Ast per Kopf und Markus Weth, der den Ball aus rund acht Metern nicht richtig auf das gegnerische Tor bekam.

Zu Beginn der zweiten Hälfte zeigte sich die Zornedinger Hintermannschaft für einen Moment ungeordnet und wurde prompt bestraft. Torhüter Michael Pohn brachte einen gegnerischen Stürmer zu Fall. Den fälligen Strafstoß verwandelte Maximilian Manghofer für die Gäste zur Führung (53.). „Das kam aus dem Nichts. Zum Glück konnten wir sofort zurückschlagen. Das war wichtig“, bewertete Bergmann den Ausgleichstreffer durch Yazar Taskin (55.), der eine Flanke von Markus Bayer per Flugkopfball veredelte.

Nur wenig später flankte Julian Ullrich auf Luis Mikusch (68.), der direkt abschloss und das Spiel zu Gunsten der Platzherren drehte. „Danach haben wir richtig gut verteidigt und nichts mehr anbrennen lassen“, lobte Bergmann seine Elf. „In Summe war es ein verdienter Sieg. Nun gehen wir mit einem super Gefühl in die Winterpause. Wir erholen uns erstmal und greifen dann im neuen Jahr wieder an“, so der TSV-Coach. Durch den Erfolg sprangen die Zornedinger in der Bezirksliga-Tabelle auf Rang neun.