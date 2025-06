TSV Zollhaus gewinnt das Double

Am Pfingstmontag war es soweit: Die B-Junioren des TSV Zollhaus empfingen in Weimar den Kreisligameister aus Bad Berka zum Pokalfinale. In einem von Spannung geprägten Duell setzte sich der TSV am Ende verdient mit 3:0 durch und krönte eine starke Saison mit dem Gewinn des Doubles. Bereits in der 7. Spielminute stellte das Team von Trainer Zehmitsch die Weichen auf Sieg. Nach einem sehenswerten Solo von Eric O'Brien spielte dieser einen punktgenauen Steckpass auf Paul, dieser legte auf Florian Rehwald ab, der eiskalt zur frühen Führung vollendete. Bad Berka brauchte einige Minuten, um ins Spiel zu finden, konnte dann aber erste Offensivakzente setzen. Die erste gefährliche Möglichkeit entschärfte TSV-Schlussmann Willi Wegener mit starker Präsenz. In der 17. Minute hatte der TSV das 2:0 auf dem Fuß Julius Dietzels Distanzschuss krachte ans Aluminium. Torwart Wegener war im weiteren Verlauf stark gefordert, ging kompromisslos in die Zweikämpfe und ließ sich auch durch harte Aktionen nicht aus dem Spiel nehmen. Kurz vor der Pause erzielte der TSV das 2:0 Eine präzise getretene Ecke von Florian Rehwald fand den Kopf von Paul Piehler, der mustergültig zum 2:0 einnickte. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Bad Berka den Druck und hatte deutlich mehr Ballbesitz. Doch sie bissen sich an der disziplinierten und gut organisierten Defensive der Zollhäuser die Zähne aus. Technische Fehler und ungenaue Zuspiele verhinderten gefährliche Abschlüsse – der TSV ließ in Hälfte zwei nichts mehr anbrennen. In der Nachspielzeit setzte Julius Dietzel den Schlusspunkt: Nach einem Konter behielt er die Nerven und erzielte den 3:0-Endstand.

Mit einer beeindruckenden Chancenverwertung – drei Tore aus fünf Möglichkeiten – sicherten sich die B-Junioren des TSV Zollhaus den Pokal und damit das Double. Eine geschlossene Mannschaftsleistung, taktische Disziplin und individuelle Klasse waren der Schlüssel zum Erfolg.