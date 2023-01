TSV Zierenberg: Beide Herrenteams im Soll! Zufriedenheit sowohl beim Gruppenliga- als auch beim KLA-Team

Bereits das vierte Jahr ist der TSV Zierenberg in der Gruppenliga Kassel 2 beheimatet. Mit derzeit 25 Punkten auf dem Konto stehen die Zeichen in Sachen Klassenerhalt erneut gut.

"Wir sind mit der Platzierung im Mittelfeld zufrieden", äußert sich Abteilungsleiter Volker Klapp gegenüber FuPa. Gerade auch mit dem sehr guten Abschneiden der zweiten Mannschaft, die nach dem Aufstieg im vergangen Jahr nun in der Kreisliga A Hofgeismar-Wolfhagen an den Start geht, überrascht. "Die gute Platzierung der zweiten Mannschaft nach dem Aufstieg war so nicht zu erwarten", meint Klapp.

Die Vorbereitung hat für das Team von Trainer Daniel Schmidt und Co-Spielertrainer Christian Brinkmann bereits wieder begonnen. Seit 19. Januar ist man zurück aus dem Winterschlaf um das Ziel "Klassenerhalt" so schnell wie möglich zu fixieren.

Nicht mehr Teil des Kaders sind beim TSV Ismail Hassan und Nahom Tekle die sich beide AnadoluSpor Baunatal angeschlossen haben.