TSV zeigt Reaktion und feiert Kantersieg gegen Calden/Meimbressen II

Nach der Niederlage gegen Weidelsburg und dem Spielausfall in Balhorn meldete sich unsere erste Mannschaft mit einem deutlichen 6:1-Heimsieg zurück. Gegen die SG Calden/Meimbressen II zeigte die TSV eine konzentrierte Leistung und ließ nur wenig zu, auch wenn es nach der ersten Halbzeit noch enger war, als es das Endergebnis vermuten lässt.
Die Gäste erwischten den besseren Start und hatten nach sechs Minuten die erste große Möglichkeit, doch Torwart Sören Enders blieb im Eins-gegen-Eins Sieger. Kurz darauf verpasste Maurice Mündelein per Kopf nach einer Sedmera-Ecke knapp das Tor (11.). Auf der Gegenseite hatte Immenhausen Glück, als ein Schuss der Calden-Elf an die Latte klatschte (20.). Die TSV kombinierte sich immer wieder gut nach vorne, ließ aber zunächst die Kaltschnäuzigkeit vermissen. So auch in der 23. Minute, als Toni Mitrovic frei durch war, aber verzog.
In der 30. Minute platzte dann endlich der Knoten: Eine Freistoßflanke von Roman Sedmera flog durch den Strafraum, der gegnerische Keeper segelte drunter durch, Dennis Kastrop köpfte in die Mitte und Kapitän Timo Bülte drückte den Ball zum 1:0 über die Linie. Nur zwei Minuten später legte die TSV nach. Thomas Stern nutzte einen abgewehrten Ball an der Strafraumkante und traf trocken zum 2:0 (32.).
Kurz vor der Pause kamen die Gäste zurück ins Spiel: Ein Steckpass von Lennart Jenzowski – Bruder unseres Spielers Bastian Jenzowski, der an diesem Tag leider beruflich fehlte – erreichte Janne Ebner, der Steven Schöps stehen ließ und zum 2:1 verkürzte (40.).
Nach dem Seitenwechsel übernahm Immenhausen endgültig die Kontrolle und ließ keine Zweifel mehr am Sieger aufkommen. Max Busch legte zunächst mustergültig auf Nils Hellwig ab, der zum 3:1 traf (51.), ehe Busch selbst nur drei Minuten später nach einem Einwurf von Mitrovic, der von Kastrop verlängert wurde, auf 4:1 erhöhte (54.).
In der Folge hätte es einen Elfmeter für Immenhausen geben müssen, als Hellwig im Strafraum klar gefoult wurde, der Pfiff blieb jedoch aus (56.). Doch die TSV ließ sich davon nicht beirren: Nach weiteren Chancen durch Kastrop, Schwan und Mitrovic (70.–78.) fielen in der Schlussphase noch zwei weitere Treffer. Zunächst traf Busch nach schöner Vorarbeit von Mitrovic zum 5:1 (80.), bevor Mitrovic selbst nach einem Steckpass von Thomas Stern zum 6:1-Endstand vollendete (82.).
Die Gäste hatten im gesamten zweiten Durchgang kaum noch Offensivaktionen und beendeten das Spiel nach einer Gelb-Roten Karte für Lennart Prieg (90.), mit der er noch gut bedient war, in Unterzahl.
Eine starke Reaktion der TSV nach zuletzt durchwachsenen Spielen. Besonders in der zweiten Halbzeit dominierte das Team von Marco Schneider klar und hätte bei besserer Chancenverwertung sogar noch höher gewinnen können.
Aufstellung TSV Immenhausen:
Sören Enders, Timo Bülte, Steven Schöps, Kevin Wilhelm, Max Busch, Maurice Mündelein, Dennis Kastrop (83. Ivan Montero Rodriguez), Thomas Stern, Roman Sedmera (69. Dominik Schwan), Nils Hellwig (83. Marcel Hausmann), Toni Mitrovic
Trainer: Marco Schneider
Tore:
1:0 Timo Bülte (30‘ – Vorlage Dennis Kastrop)
2:0 Thomas Stern (32‘)
2:1 Janne Ebner (40.)
3:1 Nils Hellwig (51‘ – Vorlage Max Busch)
4:1 Max Busch (54‘ – Vorlage Dennis Kastrop)
5:1 Max Busch (80‘ – Vorlage Toni Mitrovic)
6:1 Toni Mitrovic (82‘ – Vorlage Thomas Stern)
Gelb-Rot: Lennart Prieg (90‘, SG Calden/Meimbressen II)