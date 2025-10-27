– Foto: TSV Immenhausen

TSV zeigt Reaktion und feiert Kantersieg gegen Calden/Meimbressen II Verlinkte Inhalte KOL Hof-Wolf SG Calden/M. II Immenhausen

Nach der Niederlage gegen Weidelsburg und dem Spielausfall in Balhorn meldete sich unsere erste Mannschaft mit einem deutlichen 6:1-Heimsieg zurück. Gegen die SG Calden/Meimbressen II zeigte die TSV eine konzentrierte Leistung und ließ nur wenig zu, auch wenn es nach der ersten Halbzeit noch enger war, als es das Endergebnis vermuten lässt. Die Gäste erwischten den besseren Start und hatten nach sechs Minuten die erste große Möglichkeit, doch Torwart Sören Enders blieb im Eins-gegen-Eins Sieger. Kurz darauf verpasste Maurice Mündelein per Kopf nach einer Sedmera-Ecke knapp das Tor (11.). Auf der Gegenseite hatte Immenhausen Glück, als ein Schuss der Calden-Elf an die Latte klatschte (20.). Die TSV kombinierte sich immer wieder gut nach vorne, ließ aber zunächst die Kaltschnäuzigkeit vermissen. So auch in der 23. Minute, als Toni Mitrovic frei durch war, aber verzog.

In der 30. Minute platzte dann endlich der Knoten: Eine Freistoßflanke von Roman Sedmera flog durch den Strafraum, der gegnerische Keeper segelte drunter durch, Dennis Kastrop köpfte in die Mitte und Kapitän Timo Bülte drückte den Ball zum 1:0 über die Linie. Nur zwei Minuten später legte die TSV nach. Thomas Stern nutzte einen abgewehrten Ball an der Strafraumkante und traf trocken zum 2:0 (32.). Kurz vor der Pause kamen die Gäste zurück ins Spiel: Ein Steckpass von Lennart Jenzowski – Bruder unseres Spielers Bastian Jenzowski, der an diesem Tag leider beruflich fehlte – erreichte Janne Ebner, der Steven Schöps stehen ließ und zum 2:1 verkürzte (40.).