TSV zeigt Moral, bleibt aber unter den eigenen Ansprüchen

Die Gastgeber erwischten den deutlich besseren Start und gingen bereits in der 2. Spielminute durch Jonas Kutschka mit 1:0 in Führung. Vorausgegangen war ein umstrittener Freistoß an der Strafraumgrenze. In der 16. Minute erhöhte Dorian Schmand auf 2:0.

Erst in der Folge kam Immenhausen besser in die Partie. In der 36. Minute wurde Toni Mitrovic im Strafraum gefoult, doch der Elfmeterpfiff blieb aus. Die darauffolgende Ecke nutzte Thomas Stern, der aus der zweiten Reihe zum 2:1-Anschlusstreffer traf (37.). Die Vorlage kam von Maurice Mündelein. Kurz darauf hatte Mitrovic den Ausgleich auf dem Fuß, traf aber nur den Pfosten.