TSV Wustrau siegt vor 309 Zuschauern, SpG Vierraden/Gartz dreht auf

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

SV Union Neuruppin 1990 – TSV Wustrau 0:2 Vor 309 Zuschauern erwischten die Gäste aus Wustrau den perfekten Start: Bereits in der 7. Minute traf Domenic Dean Biemann zur frühen Führung. Neuruppin suchte danach nach Lösungen, biss sich jedoch immer wieder an der gut organisierten Defensive der Gäste die Zähne aus. In der 76. Minute schlug Biemann erneut zu und machte mit seinem zweiten Treffer alles klar. Ein effizienter und souveräner Auftritt des TSV Wustrau.

FSV Veritas Wittenberge/Breese II – SG Stahl Wittstock 2:3 Eine spannende Begegnung, in der Veritas früh durch Philip Awe in Führung ging (12.). Wittstock kämpfte sich jedoch entschlossen zurück: Tom Weber glich per Foulelfmeter aus (28.), Patrick Schönfeldt drehte das Spiel in der 58. Minute, und Marc Schulz erhöhte sogar auf 1:3 (63.). Zwar konnte Leon Antkowiak in der 78. Minute noch einmal verkürzen, doch Stahl Wittstock verteidigte den Vorsprung leidenschaftlich und nahm am Ende drei wichtige Punkte mit.

SV Eiche 05 Weisen – FC Blau-Weiß Wusterhausen 1919 5:0 Die Hausherren legten einen beeindruckend konsequenten Auftritt hin. Benjamin Schulz eröffnete früh (6.), Hugo Erdmann legte nach (23.). Spätestens nach dem sicher verwandelten Foulelfmeter von Levin Lars Michael (41.) war die Partie praktisch entschieden. Im zweiten Durchgang erhöhte Eiche Weisen durch Hans Lüdke (63.) und Christian Hoppe (80., per Foulelfmeter) auf 5:0. Ein Kantersieg – gestützt auf Spielfreude und Zielstrebigkeit.

Zernitzer SV 1951 – SV Eintracht Alt Ruppin II 2:1

Zernitz begann mutig und belohnte sich in der 22. Minute durch Philip Beutz mit dem 1:0. Die Gäste fanden nach der Pause besser ins Spiel und kamen durch Lukas Schuster in der 67. Minute zum Ausgleich. Doch Zernitz schlug zurück: Alexander Pörschke traf in der 83. Minute zum umjubelten 2:1-Siegtreffer. Ein enges und intensives Duell, das die Gastgeber dank größerer Effektivität für sich entschieden.

SV Prignitz-Maulbeerwalde – Meyenburger SV Wacker 1922 4:1

Die Gastgeber zeigten sich von Beginn an dominant: Yannic Brüning traf in der 14. Minute zur Führung. Nach dem Seitenwechsel blieb Prignitz-Maulbeerwalde das gefährlichere Team – Jannes Langerwisch (57.) und Jonas Klein (75.) bauten die Führung weiter aus. Hannes Spitzer sorgte mit dem 4:0 (80.) für die endgültige Entscheidung. Der Ehrentreffer von Christoph Papke (83.) änderte nichts mehr am klaren Ergebnis. Ein überzeugender Sieg der Hausherren.

SV Blumenthal-Grabow – BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 1949 0:1

In einem engen und umkämpften Spiel entschied am Ende eine Standardsituation. Maik Menzel verwandelte in der 52. Minute einen Foulelfmeter und brachte Zaatzke in Führung. Blumenthal-Grabow drängte anschließend auf den Ausgleich, scheiterte aber mehrfach an der starken Defensive und am gut aufgelegten Torhüter der Gäste. Ein knapper Auswärtserfolg.

SV 90 Fehrbellin – MSV 1919 Neuruppin II 4:0

Fehrbellin legte los wie die Feuerwehr und führte bereits nach zwei Minuten durch Bastian Grimmoni. Der gleiche Spieler erhöhte in der 22. Minute auf 2:0. Neuruppin II fand kaum ins Spiel und wurde in der Schlussphase erneut bestraft: Frederic Stalmasiak traf in der 76. Minute, Tobias Wilde setzte in der 82. Minute den Schlusspunkt. Ein klarer Heimsieg, bei dem Fehrbellin vor allem durch Kaltschnäuzigkeit und Spielkontrolle überzeugte.

Uckermarkliga

SV 1926 Lübbenow – FSV Rot-Weiß Prenzlau II 0:1

Vor 51 Zuschauern entwickelte sich ein zähes und intensives Spiel, in dem lange kein Treffer fallen wollte. Beide Teams neutralisierten sich größtenteils, ehe Prenzlau II in der 74. Minute den entscheidenden Moment fand: Marvin Kuchinke traf eiskalt zur Führung und damit auch zum einzigen Tor des Tages. Lübbenow warf in der Schlussphase alles nach vorne, doch die Gäste verteidigten clever und nahmen die drei Punkte mit.

SpG Parmen/Fürstenwerder – SpG Storkow/Vietmannsdorf 2:0

Die Gastgeber präsentierten sich von Beginn an zielstrebig. Jakob Schulz brachte Parmen/Fürstenwerder in der 20. Minute in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel kontrollierte die Heimelf das Spiel und erhöhte durch Matthias Hein in der 67. Minute auf 2:0. Storkow/Vietmannsdorf fand kaum Mittel, um die kompakte Defensive ernsthaft zu gefährden. Ein souveräner Heimsieg.

LSV Zichow – Heinersdorfer SV 1973 3:0

Zichow zeigte sich vor 18 Zuschauern äußerst effizient. Tommy Drechsel eröffnete den Torreigen in der 23. Minute, Peter Krstanovic legte in der 58. Minute nach. Spätestens als Mathias Giersch in der 73. Minute das 3:0 erzielte, war die Partie entschieden. Zichow gewann klar.

SV Eintracht Göritz – SpG Vierraden/Gartz 1:4

Die Gäste legten einen Traumstart hin: Bereits nach fünf Minuten verwandelte Tomasz Adam Miksa einen Foulelfmeter. Göritz antwortete stark und glich in der 21. Minute durch Chris Schmeling aus. Doch Vierraden/Gartz blieb spielbestimmend: Tom Lutze stellte in der 34. Minute auf 1:2, Miksa erhöhte kurz nach der Pause (49.) mit seinem zweiten Treffer. Ferry Manteufel setzte in der 69. Minute den Schlusspunkt. Ein Auswärtssieg, getragen von Effizienz und Zielstärke.

FC Husaria Schwedt – SpG Schwedt/Criewen II 1:0

In einem umkämpften Duell vor 33 Zuschauern fiel die Entscheidung erst nach der Pause. Dawid Sowinski traf in der 50. Minute für Husaria und bescherte seinem Team den wichtigen Sieg. Die Gäste warfen in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, doch die Defensive der Hausherren hielt stand. Ein enges, intensives Spiel, das Husaria am Ende knapp für sich entschied.

