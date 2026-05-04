TSV Wustrau nicht zu stoppen, SV 1926 Lübbenow in Torlaune

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
In Wittenberge sahen die 25 Zuschauer eine dramatische Partie, die erst in den Schlussminuten entschieden wurde. Zaatzke erwischte den besseren Start und ging durch Ansumana Ceesay in der 11. Minute mit 0:1 in Führung. Die Hausherren zeigten sich jedoch unbeeindruckt und antworteten prompt: Gordon Lahno markierte nur vier Minuten später (15.) den Ausgleich zum 1:1. Lange Zeit sah alles nach einer Punkteteilung aus, doch die Gäste bewiesen den längeren Atem. In der 88. Minute schlug die Stunde von Stephan Lothar Manfred Obst, der den Ball zum viel umjubelten 1:2-Siegtreffer im Netz unterbrachte.
Vor 53 Zuschauern lieferte der SV Blumenthal-Grabow eine extrem abgeklärte Auswärtsleistung ab. Die Gäste kontrollierten von Beginn an das Tempo und ließen Wusterhausen kaum zur Entfaltung kommen. Mamadou-Saliou Bah brach in der 16. Minute den Bann und erzielte die 0:1-Führung. Noch vor dem Seitenwechsel legte Jan Büssow (37.) das 0:2 nach, was den Hausherren sichtlich den Stecker zog. In der zweiten Halbzeit verwaltete Blumenthal-Grabow das Ergebnis souverän und ließ defensiv nichts mehr anbrennen.
Eine deutliche Angelegenheit bekamen die 95 Zuschauer in Wittstock zu sehen. Die Unioner aus Neuruppin präsentierten sich in Torlaune und überrumpelten die Stahl-Abwehr bereits früh. Niklas Fischer eröffnete in der 8. Minute, bevor Chris Markus Fetzko in der 25. Minute auf 0:2 erhöhte. Direkt nach dem Wiederanpfiff schnürte Fetzko seinen Doppelpack (47.) und sorgte damit für die endgültige Entscheidung. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Tomann Benz in der 87. Minute zum 0:4-Endstand.
In Alt Ruppin sahen die 50 Zuschauer eine Begegnung, die vor allem von taktischer Disziplin und zwei extrem sicher stehenden Abwehrreihen geprägt war. Sowohl die Eintracht-Reserve als auch die Gäste aus Weisen legten ihr Hauptaugenmerk auf die Defensive. Das Spiel neutralisierte sich größtenteils im Mittelfeld, wo um jeden Zentimeter hart gekämpft wurde. Da keine der Mannschaften das letzte Risiko einging, blieb es am Ende beim torlosen Unentschieden.
In Zernitz sahen die 40 Zuschauer ein torreiches Spektakel, bei dem die Hausherren eine beeindruckende Moral bewiesen. Zunächst gingen die Gäste aus Wittenberge erneut durch Gordon Lahno (15.) in Führung, doch Zernitz antwortete furios. Jacob Rossa (26.) glich aus, bevor Manuel Lübke mit einem Doppelschlag (29., 34.) die Partie noch vor der Pause auf 3:1 drehte. Ein unglückliches Eigentor (59.) und ein Treffer von Alexander Pörschke (67.) schraubten das Ergebnis auf 5:1 hoch. Der Anschlusstreffer von Philip Awe (73.) zum 5:2 war am Ende lediglich noch Ergebniskosmetik.
Einen Blitzstart wie aus dem Lehrbuch legte der SV Prignitz-Maulbeerwalde hin. Kaum hatte der Schiedsrichter angepfiffen, zappelte der Ball bereits im Netz: Nick Gehlsdorf traf in der 1. Minute zum 1:0. Die Verwirrung bei der Neurupper Reserve nutzte Johannes Link in der 17. Minute eiskalt zum 2:0 aus. Der MSV kam zwar durch Abdul Rahman Azzam praktisch mit dem Pausenpfiff (45.) auf 2:1 heran, doch im zweiten Durchgang verteidigte Maulbeerwalde den Vorsprung mit viel Leidenschaft und sicherte sich die drei Punkte.
Was für ein Krimi in Zaatzke! Vor 80 Zuschauern entwickelte sich ein Drama. Andreas Spiess brachte die Hausherren in der 15. Minute in Führung, doch Fehrbellin kämpfte sich zurück und belohnte sich in der 72. Minute durch Bastian Grimmoni mit dem Ausgleich. Alles deutete auf ein Remis hin, doch dann schlug erneut Stephan Lothar Manfred Obst zu: In der dritten Minute der Nachspielzeit (90.+3) erzielte er den Siegtreffer zum 2:1. Kurz darauf wurde es noch einmal hitzig, als Hannes Katzenski bei den Gästen in der 91. Minute die Gelb-Rote Karte sah.
182 Zuschauer sahen in Wustrau eine Machtdemonstration ihrer Mannschaft. Der TSV spielte sich in einen Rausch und ließ Meyenburg nicht den Hauch einer Chance. Bastian Uckrow (26., 53.) und Domenic Dean Biemann (45. Foulelfmeter, 55.) glänzten jeweils mit Doppelpacks. Marlon Bohne (65.) erhöhte weiter, bevor Moritz Focke in der 90. Minute mit dem Treffer zum 6:0-Endstand den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
In Zichow erlebten die 40 Zuschauer eine einseitige Machtdemonstration, bei der die Gäste aus Lübbenow über die gesamten 90 Minuten keine Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen ließen. Den Grundstein legten Maciej Adrian Hofmann (11.) und Felix Deutschmann (18.) mit einem frühen Doppelschlag. Nach dem Seitenwechsel brach der Widerstand der Hausherren dann komplett zusammen. Besonders Marcel Sieczkarz erwischte einen Sahnetag und schraubte das Ergebnis mit einem lupenreinen Hattrick in der zweiten Halbzeit (56., 69., 90.+2) in die Höhe. Zwischenzeitlich trugen sich auch Pascal Podgorny (65.) und der unglückliche Zichower Mathias Giersch mit einem Eigentor (73.) in die Schützenliste ein. Ein Debakel für den LSV, während Lübbenow einen klaren Auswärtssieg feiert.
In Heinersdorf entwickelte sich vor 77 Zuschauern ein Geduldsspiel, das bereits in der Anfangsphase entschieden wurde. Die Gäste aus Storkow und Vietmannsdorf agierten extrem diszipliniert und suchten früh den Weg nach vorne. In der 11. Minute zeigte der Unparteiische auf den Punkt – Oliver Bähn behielt die Nerven und verwandelte den Foulelfmeter sicher zur 0:1-Führung. Was danach folgte, war eine leidenschaftliche Abwehrschlacht der Spielgemeinschaft. Heinersdorf rannte über die restliche Spielzeit unermüdlich an, fand aber kein Durchkommen gegen den kompakt stehenden Defensivverbund der Gäste. Ein knapper Auswärtserfolg.
In Göritz gab es für die Heimelf an diesem Spieltag nichts zu holen. Vor 36 Zuschauern präsentierte sich der SV 90 Pinnow als die abgeklärtere und vor allem kaltschnäuzigere Mannschaft. Rick Neszler brachte die Gäste bereits in der 13. Minute auf die Siegerstraße. Göritz bemühte sich in der Folge zwar um den Ausgleich, agierte im letzten Drittel jedoch oft zu ungenau. Als die Hausherren in der Schlussphase alles nach vorne warfen, schlug Pinnow eiskalt zu: Ein Doppelschlag durch Gunnar Haser (76.) und Patrick Höfert (80.) innerhalb von nur vier Minuten sorgte für die endgültige Entscheidung und besiegelte den souveränen 0:3-Auswärtssieg.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________