TSV Wustrau jubelt vor 313 Zuschauern, Eintracht Göritz gewinnt 5:4

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

MSV 1919 Neuruppin II – SV Union Neuruppin 1990 2:5 Vor 60 Zuschauern entwickelte sich ein munteres Derby mit vielen Toren und klar verteilten Rollen. Union Neuruppin legte los wie die Feuerwehr: Markus Filarski traf bereits in der 9. Minute, ehe Maximilian Haupt nur vier Minuten später nachlegte. Zwar brachte Ahmed Jama Ibrahim die Gastgeber in der 28. Minute wieder heran, doch Union blieb die tonangebende Mannschaft. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Tomann Benz in der 47. Minute auf 3:1. Dominik Lehmpfuhl sorgte in der 64. Minute noch einmal für Hoffnung bei MSV, doch nur zwei Minuten später stellte Markus Filarski den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt setzte Maximilian Haupt in der 71. Minute.

TSV Wustrau – SV Eintracht Alt Ruppin II 2:0 Vor 313 Zuschauern bot Wustrau eine starke Vorstellung und setzte früh ein Zeichen: Bereits in der 5. Minute traf Leon Spitzer zur Führung. Alt Ruppin II bemühte sich, fand aber kaum Wege durch die kompakte Defensive des TSV. In der zweiten Halbzeit erhöhte Wustrau den Druck und belohnte sich – Marc Pfefferle traf in der 67. Minute zum 2:0. Der TSV spielte die Führung souverän über die Zeit und feierte einen Heimsieg.

SV 90 Fehrbellin – SV Blumenthal-Grabow 2:0 Die 90 Zuschauer sahen eine konzentrierte Leistung der Hausherren, die früh die Weichen auf Sieg stellten. Neo-Geronimo Semrau brachte Fehrbellin in der 16. Minute in Führung und gab seinem Team damit Sicherheit. Blumenthal-Grabow fand offensiv kaum Lösungen, während Jakob Schniedermeier in der 42. Minute eiskalt zuschlug und zum 2:0 traf. Nach der Pause verwaltete Fehrbellin das Ergebnis clever und ließ nichts mehr anbrennen.

Uckermarkliga

SV 90 Pinnow – SpG Parmen/Fürstenwerder 2:4

In einer torreichen Partie vor 33 Zuschauern musste Pinnow am Ende die starke Durchschlagskraft der Gäste anerkennen. Ricardo Küster brachte Parmen/Fürstenwerder früh durch einen Foulelfmeter in der 28. Minute in Führung. Pinnow kam jedoch verbessert aus der Pause und glich durch Kristof Konitzer in der 48. Minute aus. Danach übernahm aber Jakob Schulz die Bühne: Mit drei Treffern in der 59., 66. und 72. Minute entschied er das Spiel nahezu im Alleingang. Der Anschlusstreffer von Philip Hermann in der 81. Minute kam für die Hausherren zu spät.

SV 1926 Lübbenow – SC Victoria 1914 Templin II 5:0

Lübbenow dominierte dieses Spiel von Beginn an und setzte vor 55 Zuschauern ein frühes Zeichen: Stephan Bethke traf bereits in der 4. Minute. Die Gastgeber spielten weiter druckvoll und erhöhten durch Maciej Adrian Hofmann (26.) und Ronny Schultz (30.) auf 3:0. Noch vor der Pause legte Pascal Podgorny in der 41. Minute das vierte Tor nach. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Lübbenow das bessere Team. In der 90. Minute setzte Stephan Bethke mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt. Ein überzeugender Heimsieg ohne jede Zweifel.

LSV Zichow – FSV Rot-Weiß Prenzlau II 2:1

Vor 50 Zuschauern begann das Spiel unglücklich für Zichow, denn Prenzlau II ging früh durch Sebastian Turowski in der 15. Minute in Führung. Zichow kämpfte sich aber in die Partie und wurde nach der Pause belohnt: Emil Czech traf in der 58. Minute zum Ausgleich. In einer spannenden Endphase drückten beide Teams auf den Sieg – und Zichow hatte am Ende das glücklichere Händchen. In der Nachspielzeit erzielte Kevin Muchow in der 90.+2 Minute das umjubelte 2:1. Ein hart erkämpfter Heimsieg.

SV Eintracht Göritz – Heinersdorfer SV 1973 5:4

Schon in der 1. Minute traf Iven Bütow zur Führung für die Gäste, doch Göritz antwortete entschlossen. Dawid Miroslaw Trzezwinski glich in der 16. Minute aus, und Chris Schmeling drehte das Spiel in der 26. Minute. Kurz vor der Pause gelang Niels-Martin Leonhardt per Foulelfmeter der Ausgleich zum 2:2. Beide Teams schenkten sich auch nach dem Wechsel nichts: Zuerst brachte Ronny Verch Heinersdorf erneut in Front (64.), dann traf Jonas-Ernst Kühn zum 3:2 für Göritz (68.), ehe Iven Bütow in der 76. Minute wieder ausglich. Doch Göritz hatte das letzte Wort: Chris Schmeling erzielte in der 82. Minute das 4:4, und in der 90.+3 Minute vollendete Noah Joel Busch zum viel umjubelten 5:4-Sieg. Ein emotionaler Schlagabtausch mit neun Toren.

FC Husaria Schwedt – SpG Storkow/Vietmannsdorf

Das Spiel wurde abgesagt.

