TSV Wustrau in 8:0-Torlaune und Zernitzer SV siegt 7:2

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
MSV 1919 Neuruppin II – SV Blumenthal-Grabow 2:2
Vor 55 Zuschauern trennten sich der MSV 1919 Neuruppin II und der SV Blumenthal-Grabow mit einem Unentschieden. Die Gastgeber gingen kurz vor der Pause in Führung. Ampofu Nana traf in der 43. Minute zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel gelang den Gästen jedoch der schnelle Ausgleich. Marcel Weckwerth erzielte in der 51. Minute das 1:1. In der 68. Minute brachte Alec Kögler den MSV erneut in Front. Doch auch diesmal fand Blumenthal-Grabow die passende Antwort. Ron Passow sorgte in der 83. Minute mit dem Treffer zum 2:2-Endstand für die Punkteteilung.
BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 1949 – SV Eiche 05 Weisen 1:1
165 Zuschauer sahen in Zaatzke ein umkämpftes Duell, in dem beide Mannschaften jeweils einmal erfolgreich waren. Die Gäste erwischten den besseren Start. Tom Stolz brachte den SV Eiche 05 Weisen bereits in der 12. Minute mit 1:0 in Führung. Lange sah es danach aus, als würden die Gäste diesen Vorsprung über die Zeit bringen. In der Schlussphase gelang den Gastgebern jedoch noch der Ausgleich. Ansumana Ceesay traf in der 75. Minute zum 1:1 und sicherte dem BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 1949 einen Punkt.
TSV Wustrau – FSV Veritas Wittenberge/Breese II 8:0
Vor der beeindruckenden Kulisse von 300 Zuschauern ließ der TSV Wustrau dem FSV Veritas Wittenberge/Breese II keine Chance und feierte einen Kantersieg. Bereits in der 2. Minute brachte Erik Gürtel die Gastgeber in Führung. Marc Pfefferle erhöhte in der 22. Minute auf 2:0. Danach nahm die Partie endgültig klare Formen an. Leroy Scheffler traf in der 30. Minute zum 3:0, ehe Domenic Dean Biemann in der 32. Minute das 4:0 erzielte. Noch in derselben Minute erhöhte Erik Block auf 5:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Wustrau torhungrig. Bastian Uckrow markierte in der 66. Minute das 6:0. In der Schlussphase schraubten Moritz Focke in der 77. Minute und Jamie Nick Pöhls in der 78. Minute das Ergebnis auf 8:0.
SV Prignitz-Maulbeerwalde – SV Union Neuruppin 1990 3:2
Die Zuschauer sahen eine Begegnung, die vor allem von Jannes Langerwisch geprägt wurde. Bereits in der 8. Minute brachte er den SV Prignitz-Maulbeerwalde mit 1:0 in Führung. In der 21. Minute legte er das 2:0 nach und schnürte damit früh einen Doppelpack. Kurz vor der Pause verkürzte Marcus Krahl in der 44. Minute auf 1:2. Nach dem Seitenwechsel war erneut Jannes Langerwisch zur Stelle. Mit seinem dritten Treffer des Tages stellte er in der 55. Minute auf 3:1. Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen. Nur drei Minuten später traf Marcus Krahl in der 58. Minute zum 2:3. Weitere Tore fielen nicht mehr, sodass die Gastgeber den knappen Vorsprung ins Ziel brachten.
SV Eintracht Alt Ruppin II – FC Blau-Weiß Wusterhausen 1919 1:1
Lange Zeit mussten die 60 Zuschauer auf Tore warten. Die entscheidenden Szenen ereigneten sich erst in der Schlussphase. Der FC Blau-Weiß Wusterhausen 1919 ging in der 68. Minute durch Patrick Füllgraf mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gastgeber folgte jedoch umgehend. Nur zwei Minuten später erzielte Tristan-Marten Liebsch in der 70. Minute den Ausgleich zum 1:1. Dabei blieb es bis zum Abpfiff.
Zernitzer SV 1951 – SG Stahl Wittstock 7:2
Der Zernitzer SV 1951 zeigte vor 60 Zuschauern eine starke Offensivleistung und erzielte sieben Treffer gegen die SG Stahl Wittstock. Bereits in der 7. Minute brachte Christoph Probst die Gastgeber mit 1:0 in Führung. In der 22. Minute erhöhte er auf 2:0. Tom Herde baute den Vorsprung in der 35. Minute auf 3:0 aus. Kurz vor der Pause verkürzte Tobias Dachselt in der 45.+1 Minute auf 1:3. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Tom Herde traf in der 48. Minute zum 4:1. Danach erhöhte Philip Hampel in der 58. Minute auf 5:1. Die Gäste kamen durch Oliver Goldberg in der 60. Minute noch einmal auf 2:5 heran. Doch anschließend machte Zernitz alles klar. Christoph Probst vollendete in der 75. Minute seinen Dreierpack zum 6:2, bevor Jacob Rossa in der 90.+6 Minute den Schlusspunkt zum 7:2 setzte.
Meyenburger SV Wacker 1922 – SV 90 Fehrbellin 2:1
Vor 160 Zuschauern entwickelte sich in Meyenburg eine spannende Partie, die erst kurz vor dem Ende entschieden wurde. Zunächst gingen die Gäste in Führung. Bastian Grimmoni traf in der 37. Minute zum 1:0 für den SV 90 Fehrbellin. Lange verteidigten die Gäste diesen Vorsprung erfolgreich. In der Schlussphase drehte der Meyenburger SV Wacker 1922 jedoch die Begegnung. John Ungnade erzielte in der 76. Minute zunächst den Ausgleich zum 1:1. Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, schlug derselbe Spieler erneut zu und traf in der 89. Minute zum viel umjubelten 2:1-Siegtreffer für die Gastgeber.
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