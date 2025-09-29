TSV Wustrau beim 7:0 nicht zu stoppen, Vierraden/Gartz glänzt mit 7:0

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Zernitzer SV 1951 – BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 1949 4:3 Vor 140 Zuschauern entwickelte sich ein echter Fußballkrimi. Christoph Probst brachte Zernitz in der 16. Minute in Führung, nur eine Minute später erhöhte Alexander Pörschke sogar auf 2:0. Doch Zaatzke kämpfte sich zurück: Maik Menzel verkürzte in der 24. Minute per Foulelfmeter, ehe Ansumana Ceesay kurz nach der Pause (47.) den Ausgleich erzielte. Christof Bernier sorgte in der 53. Minute für die erneute Führung der Gastgeber, doch erneut schlug Ansumana Ceesay zurück (56.). In einer dramatischen Nachspielzeit war es schließlich Jan Heidrich, der in der 90.+4 Minute den umjubelten 4:3-Siegtreffer für Zernitz erzielte.

TSV Wustrau – SV Prignitz-Maulbeerwalde 7:0 Vor 181 Zuschauern ließ der TSV Wustrau den Gästen nicht den Hauch einer Chance. Leroy Scheffler brachte sein Team in der 10. Minute in Führung, Jean Steffen Lukaschewski erhöhte nur sieben Minuten später. Erik Gürtel traf in der 33. Minute zum 3:0, ehe erneut Leroy Scheffler (36.) und abermals Erik Gürtel (40.) zur 5:0-Pausenführung einnetzten. Auch nach dem Seitenwechsel setzte sich das Torfestival fort: Marc Pfefferle erhöhte in der 59. Minute, Jamie Nick Pöhls setzte mit dem 7:0 in der 88. Minute den Schlusspunkt einer einseitigen Partie.

FC Blau-Weiß Wusterhausen 1919 – MSV 1919 Neuruppin II 1:4 Die Gäste aus Neuruppin legten einen furiosen Start hin. Alec Kögler traf in der 9. Minute zur Führung und legte innerhalb kürzester Zeit nach: In der 30. und 31. Minute schnürte er einen Hattrick und stellte auf 3:0. Nach dem Treffer von Khaled Abo Samak in der 57. Minute war die Partie endgültig entschieden. Philipp Jänchen gelang in der 69. Minute immerhin noch der Ehrentreffer für Wusterhausen, doch die deutliche 1:4-Niederlage war nicht mehr abzuwenden.

SV Eiche 05 Weisen – SV Union Neuruppin 1990 1:4

Union Neuruppin dominierte die Partie in Weisen. Jannis Steinke traf bereits in der 10. Minute zur Führung und legte in der 31. Minute sein zweites Tor nach, nachdem zuvor Tomann Benz in der 14. Minute getroffen hatte. In der 70. Minute schnürte Jannis Steinke sogar einen Dreierpack und sorgte für die Vorentscheidung. Zwar konnte Luis Hartwig in der 76. Minute noch für den SV Eiche 05 Weisen verkürzen, doch in der 89. Minute schwächte sich die Heimelf zusätzlich durch eine Gelb-Rote Karte für Tyler Brauer. Am Ende stand ein klarer 4:1-Auswärtssieg für Neuruppin.

FSV Veritas Wittenberge/Breese II – SV Blumenthal-Grabow 1:3

Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte Valeri Marasov in der 47. Minute für die Gästeführung. Rene Steinhauer verwandelte in der 63. Minute einen Foulelfmeter zum 0:2, ehe Jamiro-Leon Peters in der 86. Minute den dritten Treffer für Blumenthal-Grabow nachlegte. Zwar traf Abdalaziz Ali in der Nachspielzeit (90.+1) noch zum 1:3, doch die Niederlage der Gastgeber war nicht mehr abzuwenden.

SV Eintracht Alt Ruppin II – Meyenburger SV Wacker 1922 1:0

In einer hart umkämpften Partie fiel das goldene Tor spät. Hannes Glockenstein sorgte in der 83. Minute mit seinem Treffer für den knappen 1:0-Sieg der Eintracht gegen Meyenburg.

SG Stahl Wittstock – SV 90 Fehrbellin 1:2

Die Heimelf startete gut und ging in der 23. Minute durch Marc Schulz in Führung. Doch Fehrbellin drehte nach der Pause auf: Niklas Grimmoni glich in der 47. Minute aus, ehe Lennart Sternbeck in der 77. Minute den 2:1-Auswärtssieg perfekt machte.

Uckermarkliga

SpG Vierraden/Gartz – FSV Rot-Weiß Prenzlau II 7:0

Vor 50 Zuschauern zeigten die Gastgeber von Beginn an ihre ganze Klasse. Schon in der 5. Minute eröffnete Maciej Piotr Czyzewski das Schützenfest, ehe Tomasz Adam Miksa in der 13. Minute nachlegte. Nur sieben Minuten später traf erneut Maciej Piotr Czyzewski zum 3:0. Cedric Brandenburg erhöhte in der 30. Minute auf 4:0. Kurz vor der Pause sorgte abermals Maciej Piotr Czyzewski in der 41. Minute für klare Verhältnisse. Auch nach dem Seitenwechsel war er nicht zu stoppen: In der 84. Minute verwandelte er einen Foulelfmeter und setzte nur zwei Minuten später mit seinem vierten Treffer den Schlusspunkt zum 7:0.

SpG Schwedt/Criewen II – SV 1926 Lübbenow 4:0

Die Heimmannschaft ließ vor 57 Zuschauern nichts anbrennen. Matthias Liermann brachte Schwedt/Criewen II schon in der 14. Minute in Führung. Martin Oertel legte in der 24. Minute nach, ehe Matthias Liermann mit seinem zweiten Treffer in der 28. Minute das Ergebnis auf 3:0 schraubte. Den Endstand besorgte Seweryn Borecki in der 86. Minute mit dem Tor zum 4:0.

Heinersdorfer SV 1973 – SC Victoria 1914 Templin II 2:6

Vor 32 Zuschauern erlebte Heinersdorf ein Debakel. Johannes Collin traf doppelt in der 15. und 18. Minute, ehe Chris Schönherr die Hausherren in der 20. Minute kurz hoffen ließ. Doch nur zwei Minuten später stellte Lucas Liebisch den alten Abstand wieder her. Colin Liebold machte mit einem Doppelschlag in der 31. und 33. Minute früh alles klar. Chris Schönherr erzielte in der 70. Minute noch das 2:5, doch Lukas Hagenbach setzte in der 88. Minute den 6:2-Endstand für Templin II.

SpG Storkow/Vietmannsdorf – SV 90 Pinnow abgesagt

Die Partie wurde abgesagt.

SV Eintracht Göritz – SpG Parmen/Fürstenwerder 1:3

Vor 50 Zuschauern entschied ein Doppelschlag von Richard Schulz die Partie schon vor der Pause. In der 32. und 43. Minute traf er jeweils für die Gäste. Zwar verkürzte Chris Schmeling in der 63. Minute für Göritz, doch Jakob Schulz stellte in der 80. Minute mit dem 3:1 den Sieg der SpG Parmen/Fürstenwerder sicher.

FC Husaria Schwedt – LSV Zichow 2:1

Die Zuschauer sahen ein spannendes Spiel, in dem Adrian Kalitowski in der 36. Minute den FC Husaria Schwedt in Führung brachte. Nach dem Seitenwechsel glich Iwan Teterjatnik in der 59. Minute für die Gäste aus. Doch Dawid Sac verwandelte in der 63. Minute einen Foulelfmeter und sicherte Husaria so den hart erkämpften 2:1-Sieg.

