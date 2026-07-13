TSV Wulsdorf verstärkt die Offensive mit Otto und Gergelj

– Foto: TSV Wulsdorf

Der TSV Wulsdorf hat gleich zwei neue Offensivspieler für die Saison 2026/27 vorgestellt. Mit Leon-Niklas Otto kehrt dabei ein alter Bekannter zurück. Der Angreifer spielte bereits für die zweite Mannschaft der Wulsdorfer und lief zuletzt für Wehden auf. Der Wechsel zurück zum TSV ist auch in der regionalen Transferübersicht verzeichnet.

Dort machte Otto mit seinen Leistungen auf sich aufmerksam. In der vergangenen Spielzeit kam er auf zwölf Einsätze und sieben Tore. Schon während seiner früheren Zeit in Wulsdorf stellte er seine Abschlussqualitäten unter Beweis: In der Saison 2023/24 erzielte er für die zweite Mannschaft zehn Treffer in zehn Spielen.

Wie gefährlich der Nachwuchsstürmer sein kann, zeigte er unter anderem im Mai ausgerechnet gegen die zweite Mannschaft des TSV Wulsdorf. Beim 7:0-Erfolg von Lehe-Spaden erzielte Gergelj vier Tore, darunter einen lupenreinen Hattrick innerhalb von 13 Minuten.

Noch deutlich jünger ist Niklas-Robert Gergelj. Der 19 Jahre alte Angreifer wechselt vom SC Lehe-Spaden zum TSV Wulsdorf. Mit einer Körpergröße von zwei Metern bringt er viel Präsenz für das Sturmzentrum mit. In der vergangenen Kreisliga-Saison erzielte Gergelj 18 Treffer in nur neun Einsätzen. Diese Zahlen werden auch in seiner Spielerstatistik geführt.

Mit Otto und Gergelj gewinnt der TSV Wulsdorf zwei unterschiedliche Stürmertypen. Während der Rückkehrer den Verein bereits kennt und zuletzt seine positive Entwicklung fortsetzte, gilt Gergelj als junger Angreifer mit viel Potenzial. Beide sollen der Wulsdorfer Offensive in der neuen Saison mehr Durchschlagskraft verleihen.

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