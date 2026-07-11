TSV Wulsdorf verpflichtet Mittelfeldtalent da Silva Rajao

– Foto: TSV Wulsdorf

Der TSV Wulsdorf hat den nächsten Spieler aus seiner „Young Stars“-Reihe vorgestellt. Leonel da Silva Rajao wechselt vom ESC Geestemünde zu den Grün-Weißen und wagt nach einer starken U19-Saison den Schritt in den Herrenfußball.

Der 19-Jährige kennt Wulsdorfs neuen Cheftrainer Antonio Bajram Weishaar und Betreuer Arsim Saliu bereits aus der gemeinsamen Zeit beim ESC Geestemünde. Nun gehen sie auch beim TSV einen gemeinsamen Weg.

Da Silva Rajao ist im zentralen Mittelfeld zu Hause. Seine Stärken liegen nach Angaben des Vereins vor allem in der Zweikampfführung und seiner körperlichen Präsenz. Zudem verfügt der Mittelfeldspieler über einen kraftvollen Distanzschuss. Mit seiner robusten Spielweise soll er der Mannschaft sowohl defensiv als auch im Spielaufbau zusätzliche Stabilität geben.