TSV Wulsdorf stellt sich im Tor neu auf

Der TSV Wulsdorf hat auf der Torhüterposition gleich dreifach nachgelegt. Mit Mohammad Muneer Soudi, Christian Widlak und Berkecan „Berke“ Özdemir bekommen die Grün-Weißen für die kommende Saison neue Optionen zwischen den Pfosten.
Widlak ist dabei ein alter Bekannter. Der erfahrene Torhüter stand bereits in der Vergangenheit für den TSV Wulsdorf im Tor und kehrt nun über die SG Neuenwalde zurück. In seiner Laufbahn spielte er zudem für den FC Sparta Bremerhaven und den ESC Geestemünde in der Bremen-Liga. Eine Schulterverletzung zwang ihn zwischenzeitlich zu einer längeren Pause. Inzwischen ist Widlak wieder fit und bereit für sein Comeback.
Zwei Torhüter kommen vom ESC Geestemünde II
Soudi wechselt von der zweiten Mannschaft des ESC Geestemünde nach Wulsdorf. Zuvor spielte er bereits für die Leher TS II. Bei beiden Stationen sammelte der Schlussmann regelmäßig Spielpraxis im Herrenbereich. Seine Ruhe am Ball, seine Stärke auf der Linie und seine Fähigkeiten mit dem Fuß sollen den Konkurrenzkampf im Wulsdorfer Tor beleben.
Ebenfalls vom ESC Geestemünde II kommt Berkecan „Berke“ Özdemir. Der talentierte Keeper komplettiert die personelle Neuaufstellung auf der Torhüterposition.
Mit den drei Verpflichtungen schafft der TSV Wulsdorf einen breiten Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten. Dabei setzt der Verein auf eine Mischung aus Erfahrung und Entwicklungspotenzial.