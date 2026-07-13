TSV Wulsdorf stellt sich im Tor neu auf

– Foto: TSV Wulsdorf

Der TSV Wulsdorf hat auf der Torhüterposition gleich dreifach nachgelegt. Mit Mohammad Muneer Soudi, Christian Widlak und Berkecan „Berke“ Özdemir bekommen die Grün-Weißen für die kommende Saison neue Optionen zwischen den Pfosten.

Widlak ist dabei ein alter Bekannter. Der erfahrene Torhüter stand bereits in der Vergangenheit für den TSV Wulsdorf im Tor und kehrt nun über die SG Neuenwalde zurück. In seiner Laufbahn spielte er zudem für den FC Sparta Bremerhaven und den ESC Geestemünde in der Bremen-Liga. Eine Schulterverletzung zwang ihn zwischenzeitlich zu einer längeren Pause. Inzwischen ist Widlak wieder fit und bereit für sein Comeback.

Zwei Torhüter kommen vom ESC Geestemünde II