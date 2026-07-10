TSV Wulsdorf stellt neues Trainerteam vor: Weishaar übernimmt

– Foto: TSV Wulsdorf

Der TSV Wulsdorf hat die personellen Weichen für die neue Saison gestellt und sein neues Trainer- und Funktionsteam vorgestellt. Künftig trägt Antonio Bajram Weishaar die sportliche Verantwortung für die erste Herrenmannschaft.

„Mit viel Ehrgeiz, klaren Vorstellungen und großer Leidenschaft für den Fußball wird Antonio unsere Mannschaft weiterentwickeln und gemeinsam mit dem Team die Ziele für die neue Saison verfolgen“, teilte der Verein mit.

Der neue Cheftrainer kommt von der U19 des ESC Geestemünde, mit der er in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Verbandsliga feierte. Nun wagt Weishaar den Schritt in den Herrenfußball und soll den TSV Wulsdorf sportlich weiterentwickeln.

Unterstützt wird Weishaar von Arsim Saliu, mit dem er bereits beim ESC Geestemünde erfolgreich zusammenarbeitete. Saliu übernimmt beim TSV Wulsdorf die Rolle des Betreuers, kümmert sich um organisatorische Aufgaben und verantwortet zudem den Medienbereich der Mannschaft.

Komplettiert wird das Funktionsteam durch Niko Seehafer, der die Mannschaft ebenfalls als Betreuer unterstützt. Er wird sowohl im Trainingsbetrieb als auch an den Spieltagen eine wichtige Rolle übernehmen und das Trainerteam organisatorisch entlasten.

Mit der Verpflichtung von Weishaar und der Erweiterung des Funktionsteams setzt der TSV Wulsdorf auf frische Impulse und Kontinuität in der Zusammenarbeit. Das neue Trainerteam soll die Mannschaft auf die Herausforderungen der Saison 2026/27 vorbereiten und die sportliche Entwicklung des Vereins weiter vorantreiben.

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