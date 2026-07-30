TSV Wulsdorf startet mit neuem Gesicht in die Saison Große Vorfreude, klare Ziele und ein umfassender Umbruch prägen die Vorbereitung der Mannschaft von Antonio Bajram Weishaar von Sören Mundt · Heute, 10:41 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSV Wulsdorf

Der TSV Wulsdorf geht mit spürbarer Aufbruchsstimmung in die neue Spielzeit. Nach personellen Veränderungen im Kader und einem komplett neu aufgestellten Trainerteam setzt der Klub auf Entwicklung, Geschlossenheit und eine klare Spielidee. Trainer Antonio Bajram Weishaar sieht sein Team auf einem guten Weg – trotz des Respekts vor der Liga.

„Die Vorfreude überwiegt ganz klar“, sagt Weishaar. „Wir freuen uns auf die neue Herausforderung und haben ein großes Interesse, mit unserer neu formierten Mannschaft eine gute Rolle in der Liga zu spielen.“ Gleichzeitig sei man sich der Konkurrenz bewusst: „Natürlich haben wir den nötigen Respekt vor der Qualität der Liga, aber wir gehen die Aufgabe mit viel Motivation, Überzeugung und einer klaren Vorstellung an.“ Die Vorbereitung läuft bereits, auch wenn noch nicht alle Spieler vollständig integriert sind. „Die Vorbereitung läuft bereits auf Hochtouren, auch wenn sich aktuell noch einige Spieler im Urlaub befinden“, erklärt der Trainer. Vier Testspiele sollen helfen, die neu zusammengestellte Mannschaft schnell zu formen. „Im Mittelpunkt stehen die Entwicklung unserer Abläufe, das Verinnerlichen unserer Spielidee sowie eine klare Rollen- und Aufgabenverteilung.“

Besonders zufrieden zeigt sich Weishaar mit der bisherigen Entwicklung innerhalb des Teams. „Besonders positiv ist, wie schnell sich die Mannschaft als Einheit entwickelt“, sagt er. „Man erkennt bereits jetzt eine hohe Lernbereitschaft und eine stetige Entwicklung, auf der wir weiter aufbauen wollen.“ Sportlich setzt sich Wulsdorf ambitionierte, aber realistische Ziele. „Unser Ziel ist es, in der oberen Tabellenhälfte mitzuspielen und uns dort dauerhaft zu etablieren“, betont Weishaar. Entscheidend sei dabei die Konstanz: „Woche für Woche mit einer professionellen Einstellung auftreten und unser Potenzial bestmöglich auf den Platz bringen.“