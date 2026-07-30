TSV Wulsdorf startet mit neuem Gesicht in die Saison

Der TSV Wulsdorf geht mit spürbarer Aufbruchsstimmung in die neue Spielzeit. Nach personellen Veränderungen im Kader und einem komplett neu aufgestellten Trainerteam setzt der Klub auf Entwicklung, Geschlossenheit und eine klare Spielidee. Trainer Antonio Bajram Weishaar sieht sein Team auf einem guten Weg – trotz des Respekts vor der Liga.
„Die Vorfreude überwiegt ganz klar“, sagt Weishaar. „Wir freuen uns auf die neue Herausforderung und haben ein großes Interesse, mit unserer neu formierten Mannschaft eine gute Rolle in der Liga zu spielen.“ Gleichzeitig sei man sich der Konkurrenz bewusst: „Natürlich haben wir den nötigen Respekt vor der Qualität der Liga, aber wir gehen die Aufgabe mit viel Motivation, Überzeugung und einer klaren Vorstellung an.“
Die Vorbereitung läuft bereits, auch wenn noch nicht alle Spieler vollständig integriert sind. „Die Vorbereitung läuft bereits auf Hochtouren, auch wenn sich aktuell noch einige Spieler im Urlaub befinden“, erklärt der Trainer. Vier Testspiele sollen helfen, die neu zusammengestellte Mannschaft schnell zu formen. „Im Mittelpunkt stehen die Entwicklung unserer Abläufe, das Verinnerlichen unserer Spielidee sowie eine klare Rollen- und Aufgabenverteilung.“
Besonders zufrieden zeigt sich Weishaar mit der bisherigen Entwicklung innerhalb des Teams. „Besonders positiv ist, wie schnell sich die Mannschaft als Einheit entwickelt“, sagt er. „Man erkennt bereits jetzt eine hohe Lernbereitschaft und eine stetige Entwicklung, auf der wir weiter aufbauen wollen.“
Sportlich setzt sich Wulsdorf ambitionierte, aber realistische Ziele. „Unser Ziel ist es, in der oberen Tabellenhälfte mitzuspielen und uns dort dauerhaft zu etablieren“, betont Weishaar. Entscheidend sei dabei die Konstanz: „Woche für Woche mit einer professionellen Einstellung auftreten und unser Potenzial bestmöglich auf den Platz bringen.“
Als einen der Favoriten in der Bezirksliga sieht der Coach den TSV Walle 1806. „Sie haben sich in den vergangenen Jahren konstant im oberen Tabellenbereich etabliert und bringen die notwendige Qualität sowie Erfahrung mit.“ Den Fokus richtet Weishaar jedoch bewusst nach innen: „Unser Anspruch ist es, uns kontinuierlich weiterzuentwickeln und im Verlauf der Saison selbst im oberen Tabellenbereich mitzuspielen.“
Der personelle Umbruch könnte dabei zum entscheidenden Faktor werden. „Der Trainerstab wurde komplett neu aufgestellt, ebenso die Besetzung auf der Torwartposition“, erklärt Weishaar. Dazu kommen Veränderungen im Spielerkader. „Die personellen Veränderungen bieten die Chance, neue Impulse zu setzen und gemeinsam eine erfolgreiche Entwicklung einzuleiten.“