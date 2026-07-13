TSV Wulsdorf holt Samanci zurück und verstärkt das Mittelfeld Defensivspieler Okan Samanci kehrt von Bremerhaven United zurück. Mit Andre Nagel kommt zudem ein erfahrener Mittelfeldspieler vom TV Esenshamm. von smu · Heute, 20:47 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSV Wulsdorf

Der TSV Wulsdorf hat zwei weitere Neuzugänge für die Saison 2026/27 vorgestellt. Okan Samanci kehrt zu den Grün-Weißen zurück, während Andre Nagel künftig das zentrale Mittelfeld verstärken soll.

Samanci wechselt von Bremerhaven United zurück an seine frühere Wirkungsstätte. Eine wichtige Rolle bei seiner Entscheidung spielte offenbar der neue Trainer Antonio Bajram Weishaar. Beide kennen sich bereits aus früheren Fußballzeiten. Als Weishaars Wechsel nach Wulsdorf feststand, entschied sich auch Samanci für eine Rückkehr. Der Defensivspieler gilt als kompromissloser und zweikampfstarker Akteur. Mit seinem Tempo und seinen Qualitäten im Eins-gegen-eins soll er der Wulsdorfer Defensive zusätzliche Stabilität verleihen.

Nagel soll dem Mittelfeld Struktur geben Für das Zentrum hat der TSV zudem Andre Nagel verpflichtet. Der erfahrene Mittelfeldspieler kommt vom TV Esenshamm und überzeugte das Trainerteam nach Vereinsangaben bereits in den ersten Trainingseinheiten.