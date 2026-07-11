TSV Wulsdorf holt drei Offensivtalente vom ESC Geestemünde Der TSV Wulsdorf setzt weiter auf junge Spieler aus der Region. Justin Gerbatowski und Abdulrahman Sabra wechseln aus der U19 des ESC Geestemünde in den Herrenbereich und folgen damit Trainer Antonio Bajram Weishaar. von smu · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSV Wulsdorf

Der TSV Wulsdorf hat zwei weitere Neuzugänge für die Saison 2026/27 vorgestellt. Mit Justin Gerbatowski und Abdulrahman Sabra wechseln zwei 19 Jahre alte Offensivspieler vom ESC Geestemünde zu den Grün-Weißen.

Beide kennen den neuen Wulsdorfer Cheftrainer Antonio Bajram Weishaar bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit beim ESC. Auch Betreuer Arsim Saliu geht den Weg von Geestemünde nach Wulsdorf mit. Gerbatowski soll beim TSV vor allem für Tore sorgen. Der Mittelstürmer gehörte in der vergangenen U19-Saison nach Angaben seines neuen Vereins zu den drei besten Torschützen seiner Liga. Seine Stärken liegen vor allem im Abschluss und in seinem Verhalten vor dem gegnerischen Tor. Ausgebildet wurde der 19-Jährige zunächst beim JFV Bremerhaven, später spielte er für den ESC Geestemünde.

Mit Sabra erhält Wulsdorf dagegen eine weitere schnelle Option für die Außenbahn. Der Flügelspieler gilt als dribbelstark und sucht häufig das direkte Duell mit seinem Gegenspieler. Vor allem im Eins-gegen-Eins soll der 19-Jährige künftig für Gefahr sorgen. Auch Sabra spielte in der Jugend für den JFV Bremerhaven und anschließend für den ESC Geestemünde. Beide Neuzugänge gehören beim TSV Wulsdorf zu den sogenannten „Young Stars“ und sollen nun ihre ersten Schritte im Herrenfußball machen. Mit Gerbatowski und Sabra setzt der Verein seinen Weg fort, jungen Spielern aus der Region frühzeitig Verantwortung zu geben.