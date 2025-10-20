TSV Wolsdorf wie im Rausch - SV Bergheim marschiert vorneweg

Spätestens nach diesem achten Spieltag hat sich der TuS Birk zum Sorgenkind der Kreisliga A Sieg entwickelt. Die vergangenen vier Spiele gingen allesamt verloren, der TuS steht mit vier Zählern auf dem letzten Platz und hat sich gegen den TSV Wolsdorf am Sonntag nun eine richtige Abreibung abgeholt.
1. FC Spich II – TuS Mondorf 1920 II 1:1
1. FC Spich II: Nico Görtz, Süleyman Enes Lal, Maxim Rene Becker, Philipp Pönisch, Fabio Grün (64. Tom Neelen), Pascal Vilain, Julian Kupke (72. Amir Kukavica), Janik Scheer, Manuel Jäger, Tim Klein, Linus Salm (64. Rico Simons) - Co-Trainer: Jan Imhäuser - Trainer: André Becker
TuS Mondorf 1920 II: Benedikt Menrath, Severin Reinartz, Alexander Böthling, Konstantin Westenhoff, Nico Rother (64. Gino Lauriola), Maximilian Drews, Noah Wagner (59. Clemens Loke), Fabian Beck, Moritz Wunder, Lukas Gontrum, Eric-Noah Langenfeld - Co-Trainer: Nico Werner - Trainer: Fabian Hinrichsen
Tore: 0:1 Maximilian Drews (23.), 1:1 Philipp Pönisch (71. Handelfmeter)
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II – TuS Winterscheid 3:1
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II: Oskar Frielingsdorf, Fabian Goller, Micha Schmitz, Malte Groß, Leander Hellwig (74. Jan Hagenlocher), Niclas Fischer, Pascal Jungbluth, Jan Leyerer (74. Tom Pfeffer), Nick Dreilich (83. Leon Dagge), Niklas Krämer (46. Janis Fischer), Paul Orfgen (74. Constantin Harth) - Trainer: Marvin Müller
TuS Winterscheid: Patrick Bluhm, Marko Kirschhausen, Gunnar Pütz (80. Philipp Förster), Benedikt Trost, Florian Hauf, Michael Fischer, Marcel Fürst (65. Ole Stegemann), Wolfgang Fischer, Sascha Seifert (75. Tim Langer), Jan Luca Fischer (73. Lukas Fuchs), Kai Heilmann - Co-Trainer: Kevin Fischer - Trainer: Sven Bockrath
Schiedsrichter: Güven Cinar (Hertha Rheidt)
Tore: 1:0 Niklas Krämer (4.), 1:1 Sascha Seifert (26.), 2:1 Nick Dreilich (45.), 3:1 Micha Schmitz (56.)
SV Fortuna Müllekoven – SV Umutspor Troisdorf 4:1
SV Fortuna Müllekoven: Bastian Huth, Jan Pellkofer (70. Charaf Ezzinbi), Timur Yunusov, Ahmet Öztürk (65. Marco Nolden), Alessandro Ciocca, Mark Bruns, Besmir Simnica (70. Daniel Verstrepen), Timur Tolga Sucuoglu (50. Dennis Nico Kocatepe) (75. Patric Saur), Nebojsa Kosarcic, Fabio Klose, Edon Klinaku - Trainer: Ahmet Cansiz - Co-Trainer: Ugur Dönmez
SV Umutspor Troisdorf: Beytullah Ince, Yuri Medina Moutaqi (78. Emre Cinar), Haadi Mampuya Maloko, Mazlum Cakmak, Noah Arrouchdi, Firat Arslan (66. Chahin Ghribi), Lyes Nadri (64. Usama Bouskouchi), Abdülhaluk Karakas, Benny Takula (46. Samim Faiz), Sibar Ibrahim, Castello de Sousa Barroso - Trainer: Natale Giarrizzo - Co-Trainer: Levent Budak
Tore: 1:0 Fabio Klose (25.), 2:0 Besmir Simnica (39.), 3:0 Mark Bruns (61.), 4:0 Besmir Simnica (63.), 4:1 Chahin Ghribi (81.)
1. FC Niederkassel II – SV Rot Weiß Hütte 1:1
1. FC Niederkassel II: Razvan Popa, Louis Müßner, Felix Schäven, Berkay Dogu, Marvin Jeitner, Luis Psillakis, Jan Deventer, Levent Sahin, Adam Contich, Enis Kamerolli, Jan-Sebastian Uth - Trainer: David Podlas - Trainer: Sven Rasch
SV Rot Weiß Hütte: Hikmet Bajrami, Zubeyr-Daud Hassan (46. Erwin Krenik), Christoph Meurer, Özgün Ceylan, Claudio Cardillo, Blerton Ademi, Kent Hensellek (46. Elvis Sijaric), Blendon Bajrami (46. Enes Gashi), Felipe Lepore, Moritz Schamaun, Ivan Ramiro Trejo - Trainer: Alija Zahirovic
Tore: 1:0 Levent Sahin (7.), 1:1 Blerton Ademi (66.)
