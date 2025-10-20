 2025-10-15T11:43:40.576Z

Spielbericht
Der TSV Wolsdorf ist weiterhin richtig gut unterwegs.
Der TSV Wolsdorf ist weiterhin richtig gut unterwegs. – Foto: stefan.hahne@web.de

TSV Wolsdorf wie im Rausch - SV Bergheim marschiert vorneweg

Kreisliga A Sieg: Der SV Bergheim ist weiter Spitzenreiter, kurz darauf folgt aber schon der TSV Wolsdorf, der am Wochenende wieder ein Ausrufezeichen gesetzt hat.

Spätestens nach diesem achten Spieltag hat sich der TuS Birk zum Sorgenkind der Kreisliga A Sieg entwickelt. Die vergangenen vier Spiele gingen allesamt verloren, der TuS steht mit vier Zählern auf dem letzten Platz und hat sich gegen den TSV Wolsdorf am Sonntag nun eine richtige Abreibung abgeholt.

TSV Wolsdorf schenkt TuS Birk acht Tore ein

Gestern, 15:15 Uhr
TSV 06 Wolsdorf
TSV 06 WolsdorfTSV Wolsdorf
TuS Birk
TuS BirkTuS Birk
8
0
Abpfiff
Spieltext TSV Wolsdorf - TuS Birk
Der TSV Wolsdorf ist derweil eine der großen positiven Überraschungen. Das 8:0 über Birk bestätigt die gute Form des Tabellendritten. Dreimal Maximilian Hauck, zweimal Luis Dräger, zweimal Ben Bohnau und einmal der eingewechselte Til Bohnau trafen bei diesem Schützenfest für die Gastgeber.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bergheim 1937
SV Bergheim 1937SV Bergheim
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis II
4
0
Abpfiff

Nur zwei Mannschaften stehen noch vor dem TSV Wolsdorf: Der 1. FC Spich II mit 18 Punkten und eben der SV Bergheim, der mit 20 Zählern an der Tabellenspitze thront. Dabei ließ der Spitzenreiter auch gegen den TuS Oberpleis II nichts anbrennen. Während der erste Durchgang noch torlos blieb, kam der SVB im zweiten Abschnitt richtig ins Rollen. Serhildan Hannan, Vedat Nura, Florent Muja und Tim Sterzenbach schraubten den Spielstand bis zum Abpfiff auf 4:0 hoch. Aufsteiger Oberpleis bleibt mit fünf Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Die weiteren Spiele des 8. Spieltags

Gestern, 15:15 Uhr
Türkischer FC Inter Troisdorf
Türkischer FC Inter TroisdorfInter T´dorf
SV Allner-Bödingen
SV Allner-BödingenA.-Bödingen
4
1
Abpfiff

________________________

Gestern, 13:00 Uhr
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich II
TuS Mondorf 1920
TuS Mondorf 1920TuS Mondorf II
1
1
Abpfiff

1. FC Spich II – TuS Mondorf 1920 II 1:1
1. FC Spich II: Nico Görtz, Süleyman Enes Lal, Maxim Rene Becker, Philipp Pönisch, Fabio Grün (64. Tom Neelen), Pascal Vilain, Julian Kupke (72. Amir Kukavica), Janik Scheer, Manuel Jäger, Tim Klein, Linus Salm (64. Rico Simons) - Co-Trainer: Jan Imhäuser - Trainer: André Becker
TuS Mondorf 1920 II: Benedikt Menrath, Severin Reinartz, Alexander Böthling, Konstantin Westenhoff, Nico Rother (64. Gino Lauriola), Maximilian Drews, Noah Wagner (59. Clemens Loke), Fabian Beck, Moritz Wunder, Lukas Gontrum, Eric-Noah Langenfeld - Co-Trainer: Nico Werner - Trainer: Fabian Hinrichsen
Tore: 0:1 Maximilian Drews (23.), 1:1 Philipp Pönisch (71. Handelfmeter)

________________________

Gestern, 13:15 Uhr
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel. II
TuS Winterscheid
TuS WinterscheidWinterscheid
3
1
Abpfiff

FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II – TuS Winterscheid 3:1
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II: Oskar Frielingsdorf, Fabian Goller, Micha Schmitz, Malte Groß, Leander Hellwig (74. Jan Hagenlocher), Niclas Fischer, Pascal Jungbluth, Jan Leyerer (74. Tom Pfeffer), Nick Dreilich (83. Leon Dagge), Niklas Krämer (46. Janis Fischer), Paul Orfgen (74. Constantin Harth) - Trainer: Marvin Müller
TuS Winterscheid: Patrick Bluhm, Marko Kirschhausen, Gunnar Pütz (80. Philipp Förster), Benedikt Trost, Florian Hauf, Michael Fischer, Marcel Fürst (65. Ole Stegemann), Wolfgang Fischer, Sascha Seifert (75. Tim Langer), Jan Luca Fischer (73. Lukas Fuchs), Kai Heilmann - Co-Trainer: Kevin Fischer - Trainer: Sven Bockrath
Schiedsrichter: Güven Cinar (Hertha Rheidt)
Tore: 1:0 Niklas Krämer (4.), 1:1 Sascha Seifert (26.), 2:1 Nick Dreilich (45.), 3:1 Micha Schmitz (56.)

________________________

Gestern, 15:15 Uhr
SV Fortuna Müllekoven
SV Fortuna MüllekovenMüllekoven
SV Umutspor Troisdorf
SV Umutspor TroisdorfSV Umutspor
4
1

SV Fortuna Müllekoven – SV Umutspor Troisdorf 4:1
SV Fortuna Müllekoven: Bastian Huth, Jan Pellkofer (70. Charaf Ezzinbi), Timur Yunusov, Ahmet Öztürk (65. Marco Nolden), Alessandro Ciocca, Mark Bruns, Besmir Simnica (70. Daniel Verstrepen), Timur Tolga Sucuoglu (50. Dennis Nico Kocatepe) (75. Patric Saur), Nebojsa Kosarcic, Fabio Klose, Edon Klinaku - Trainer: Ahmet Cansiz - Co-Trainer: Ugur Dönmez
SV Umutspor Troisdorf: Beytullah Ince, Yuri Medina Moutaqi (78. Emre Cinar), Haadi Mampuya Maloko, Mazlum Cakmak, Noah Arrouchdi, Firat Arslan (66. Chahin Ghribi), Lyes Nadri (64. Usama Bouskouchi), Abdülhaluk Karakas, Benny Takula (46. Samim Faiz), Sibar Ibrahim, Castello de Sousa Barroso - Trainer: Natale Giarrizzo - Co-Trainer: Levent Budak
Tore: 1:0 Fabio Klose (25.), 2:0 Besmir Simnica (39.), 3:0 Mark Bruns (61.), 4:0 Besmir Simnica (63.), 4:1 Chahin Ghribi (81.)

________________________

Gestern, 12:30 Uhr
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel II
SV Rot Weiß Hütte
SV Rot Weiß HütteRW Hütte
1
1
Abpfiff

1. FC Niederkassel II – SV Rot Weiß Hütte 1:1
1. FC Niederkassel II: Razvan Popa, Louis Müßner, Felix Schäven, Berkay Dogu, Marvin Jeitner, Luis Psillakis, Jan Deventer, Levent Sahin, Adam Contich, Enis Kamerolli, Jan-Sebastian Uth - Trainer: David Podlas - Trainer: Sven Rasch
SV Rot Weiß Hütte: Hikmet Bajrami, Zubeyr-Daud Hassan (46. Erwin Krenik), Christoph Meurer, Özgün Ceylan, Claudio Cardillo, Blerton Ademi, Kent Hensellek (46. Elvis Sijaric), Blendon Bajrami (46. Enes Gashi), Felipe Lepore, Moritz Schamaun, Ivan Ramiro Trejo - Trainer: Alija Zahirovic
Tore: 1:0 Levent Sahin (7.), 1:1 Blerton Ademi (66.)

________________________

Gestern, 15:15 Uhr
FC Kosova Sankt Augustin
FC Kosova Sankt AugustinFC Kosova
Sportfreunde Troisdorf 05
Sportfreunde Troisdorf 05SF Troisdorf
3
1
Abpfiff

________________________

>>> Die Tabelle der Kreisliga A Sieg

