TSV Wolfsanger II - TSV 1892 Heiligenrode

Am Sonntag dem 05.10 ging es für unsere Wölfereserve zuhause gegen den TSV 1892 Heiligenrode.

Von Beginn an machten die Gäste viel Druck, doch die Abwehr der Wölfe hielt gut dagegen und konnte klare Torchancen größtenteils verhindern. Allerdings schaffte man es auch selbst nicht, zwingend vors gegnerische Tor zu kommen. Man wollte das Unentschieden mit in die Kabine nehmen, doch in der 44. Minute fand Heiligenrode eine Lücke, und Alexander Weustermann erzielte das 1:0.