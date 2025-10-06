TSV Wolfsanger II - TSV 1892 Heiligenrode

Am Sonntag dem 05.10 ging es für unsere Wölfereserve zuhause gegen den TSV 1892 Heiligenrode.
Von Beginn an machten die Gäste viel Druck, doch die Abwehr der Wölfe hielt gut dagegen und konnte klare Torchancen größtenteils verhindern. Allerdings schaffte man es auch selbst nicht, zwingend vors gegnerische Tor zu kommen. Man wollte das Unentschieden mit in die Kabine nehmen, doch in der 44. Minute fand Heiligenrode eine Lücke, und Alexander Weustermann erzielte das 1:0.
Trotz dieses Dämpfers kurz vor der Halbzeitpause starteten die Wölfe gut in den zweiten Durchgang. Sie ließen wenig zu und kamen selbst einige Male gefährlich vors gegnerische Tor, konnten den Ball jedoch nicht im Netz unterbringen. In der 86. Minute erlöste Justin Faulstich seine Mannschaft, als er einen direkten Freistoß sehenswert im Winkel versenkte. Die Wölfe kämpften bis zum Schluss, um das Unentschieden über die Zeit zu bringen, doch in der letzten Aktion des Spiels traf Christian Rümenap ebenfalls per direktem Freistoß zum 2:1. Somit standen unsere Wölfe nach einer sehr starken Teamleistung erneut ohne Belohnung da.