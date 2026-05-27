TSV Wolfsanger II freut sich über 9 Neuverpflichtungen

Bis auf einen Spieler kommen alle Neuzugänge als frisch gebackene Meister der Kreisliga A2 Kassel nach Wolfsanger. Veröffentlichungen der Verlängerungen aus dem aktuellen Kader folgen zeitnah.

Abteilungsleiter Patrick Gerke und der neue Trainer Florian Faulstich formen fleißig am neuen, jungen Kader für die Saison 2026/2027. Die Planungen sind unabhängig von der sportlichen Spielklasse im kommenden Jahr und perspektivisch angelegt.

Mahmut Dost, 23 Jahre jung, ist bekannt für seine große Einsatzfreude und Flexibilität, denn er ist beidfüßig und kann in allen Mannschaftsteilen eingesetzt werden. Mahmut hat alle Jugendmannschaften des TSV Wolfsanger durchlaufen und kehrt nach fünf Jahren zurück zu seinem Heimatverein. Mit seiner Erfahrung und seinem Engagement stellt er eine tolle Verstärkung für die Mannschaft dar.

Batuhan Dost, 23 Jahre jung und beidfüßig, wird nach fünf Jahren wieder das Trikot des Vereins tragen, wo er sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen hat, und bringt somit reichlich Erfahrung und Identifikation mit dem Verein mit. Aktuell befindet sich Batuhan Dost allerdings in einer langfristigen Verletzungspause. Dennoch ist er schon jetzt eine wertvolle Verstärkung für unser Team – vor allem auch menschlich. Mit seiner positiven Ausstrahlung und seinem Teamgeist bereichert er das Mannschaftsgefüge

Janek Faulstich, der 23-jährige Innenverteidiger bringt nicht nur starke Zweikampfeigenschaften mit, sondern überzeugt auch als Führungsspieler auf und neben dem Platz. Janek hat sämtliche Jugendmannschaften des TSV Wolfsanger durchlaufen und ist damit ein echtes Eigengewächs und kehrt nach 3,5 Jahren zu uns zurück. Mit seiner leidenschaftlichen Spielweise wird er künftig unsere Defensive und die Mannschaft weiter stärken.

Can Bey Güner, der 22-jährige Kämpfer und Teamplayer kennt die TSV-Familie bestens, denn seine fußballerischen Wurzeln liegen in der Jugend unseres Vereins. Nach zwei Jahren wertvoller Erfahrung in der KOL kehrt er nun zurück und bringt vielseitige Qualitäten mit, die unser Team bereichern werden. Wir sind überzeugt, dass Can Bey mit seinem Ehrgeiz, seiner Einsatzbereitschaft und seiner Vielseitigkeit eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft übernehmen wird.

Mathias Hanna, kehrt ein echtes Eigengewächs nach 3,5 Jahren zurück zu den "Wölfen". Der 23-Jährige hat sämtliche Jugendmannschaften des TSV durchlaufen und bringt neben seinem starken linken Fuß eine große Vielseitigkeit auf dem Platz mit. Als zuverlässiger Scorer und intelligenter Spieler ist Mathias nicht nur sportlich, sondern auch für den Teamgeist und Zusammenhalt von großer Bedeutung.

Andreas Meier, 24 Jahre jung, verstärkt ab sofort unseren Sturm. Mit in der Saison 25/26 starken 13 Scorerpunkten in 18 Einsätzen bringt Andreas nicht nur seine Torgefährlichkeit, sondern auch wertvolle Erfahrung aus der Gruppenliga Kassel mit. Die komplette Jugendabteilung in Wolfsanger hat er durchlaufen, nun trägt er erneut unser Trikot und möchte mit ehrgeizigem Einsatz und Leidenschaft das Team nach vorne bringen.

Lukas Müller, ein 23-jähriger, talentierter und spielstarker Verteidiger, wird unsere Abwehr für die kommende Saison verstärken. Er bringt wertvolle Erfahrung mit: Bereits in seiner Jugend sammelte Lukas Hessenliga-Erfahrung und bewies dort sein Können auf hohem Niveau. Menschlich wird Lukas hervorragend ins Team passen.

Renaz Murg, 24 Jahre jung und ein echtes Powerpaket, verstärkt ab sofort die rechte Außenbahn unserer Mannschaft. Nach seiner erfolgreichen Zeit in den Jugendmannschaften der Wölfe und weiteren Stationen, kehrt Renaz nun zu seinem Heimatverein zurück. Seine Einsatzfreude und sein Teamgeist machen ihn zu einem wichtigen Puzzleteil im Kader der zweiten Mannschaft.

Furkan Ölmezoglu, der 25-jährige Torwart verstärkt ab sofort das Team der Wölfe. Furkan ist bekannt für seine starken Reflexe und sein gutes Stellungsspiel und gilt als echter Teamplayer. In seiner Jugend hat er bereits alle Mannschaften des TSV Wolfsanger durchlaufen und kehrt nun als routinierter Spieler zurück und wird innerhalb der Mannschaft eine echte Schlüsselrolle übernehmen.