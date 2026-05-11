TSV Wittlingen glänzt, Sondelfingen im Torrausch, Bodelshausen top

TSV Ofterdingen II – FC Rottenburg II 4:4

An der Steinlach bekamen die Zuschauer ein Offensiv-Spektakel geboten, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Den Torreigen eröffnete Oleh Stepanenko (17.) für die Rottenburger Gäste, doch die Ofterdinger Reserve schlug durch Selim Akakhan (34.) zurück. Praktisch im Gegenzug markierte Leo Wright (37.) das 1:1 (laut Torfolge kam hier ein kleiner Dreher rein, aber beide trafen kurz hintereinander). Leon Haug (39.) brachte Rottenburg noch vor der Pause erneut in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte erneut Haug (51.) auf 2:3, bevor Maksym Tarasenko (55.) ausglich. Als Leo Wright (61.) Ofterdingen mit 4:3 in Front brachte, schien das Spiel zu kippen, doch der überragende Leon Haug (64.) machte mit seinem dritten Treffer den 4:4-Endstand perfekt.

SG Mössingen/Belsen – TSV Lustnau 1:3

Der TSV Lustnau entführte drei wichtige Punkte aus Mössingen und legte den Grundstein dafür bereits in der ersten Halbzeit. Bekai Jagne brachte die Gäste in der 11. Minute in Führung, bevor Adrian Voß (24.) auf 0:2 erhöhte. Kurz nach dem Wiederanpfiff sorgte erneut Bekai Jagne (50.) mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung. Die Hausherren der SG Mössingen/Belsen bemühten sich in der Folge redlich und kamen durch Demir Deliu (68.) zum Anschlusstreffer, konnten die abgeklärte Lustnauer Defensive aber kein weiteres Mal ernsthaft in Verlegenheit bringen.

SV Wurmlingen – Sportfreunde Dußlingen 1:3

In Wurmlingen präsentierten sich die Sportfreunde Dußlingen als das effektivere Team. Mario Lukic besorgte in der 39. Minute die psychologisch wichtige Pausenführung für die Gäste. Im zweiten Durchgang erhöhte Mithat Kök (70.) auf 0:2, was die Wurmlinger unter Zugzwang setzte. Tatsächlich keimte noch einmal Hoffnung auf, als Eric Wachendorfer (81.) den Anschluss zum 1:2 erzielte. Wurmlingen warf in der Schlussphase alles nach vorne, wurde jedoch eiskalt ausgekontert: Remy Behnke (90.) markierte in der letzten Minute den 1:3-Endstand.

VfB Bodelshausen – TV Derendingen II 6:0

Eine einseitige Machtdemonstration erlebten die Fans im Gerstle. Der VfB Bodelshausen ließ der Oberliga-Reserve aus Derendingen über die gesamte Spielzeit keine Chance. Zur Halbzeit stand es nach einem Treffer von Markus Stapf (36.) lediglich 1:0, doch nach dem Seitenwechsel brachen alle Dämme. Besonders Daniel Ruoff erwischte einen Sahnetag und erzielte einen Hattrick (60., 67., 80.). Zwischenzeitlich trug sich Simon König (78.) in die Torschützenliste ein, bevor Matthias Schmid (90.) mit dem Treffer zum 6:0 den Schlusspunkt unter eine dominante Vorstellung setzte.

TSV Hagelloch – SV Neustetten 1:0

In einer zähen und defensiv geprägten Partie in Hagelloch entschied am Ende eine einzige gelungene Offensivaktion über die Punktevergabe. Über weite Strecken neutralisierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld, und zwingende Torchancen blieben Mangelware. Als sich die Zuschauer bereits mit einer torlosen Punkteteilung abgefunden hatten, schlug der TSV doch noch zu: David Wengrzik fand in der 86. Minute die entscheidende Lücke und markierte das goldene Tor zum 1:0-Heimsieg.

SV Hirrlingen – SG Kiebingen/Bühl 4:0

Das Endergebnis von 4:0 spiegelt nicht ganz den Spielverlauf wider, da es lange Zeit nach einer wesentlich engeren Kiste aussah. Oliver Ambacher brachte Hirrlingen zwar in der 29. Minute in Führung, doch danach hielt die Spielgemeinschaft aus Kiebingen und Bühl lange Zeit tapfer dagegen. Erst in der Schlussphase schwanden bei den Gästen die Kräfte: Manuel Frick (86.) und Philip Daub (87.) sorgten mit einem Doppelschlag für die Entscheidung, bevor Marvin Jauch in der Nachspielzeit (90.+4) den Deckel zum 4:0 draufmachte.

SV Wendelsheim – SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau 3:2

In Wendelsheim sahen die Zuschauer ein Spiel, das innerhalb von nur sechzig Sekunden komplett auf den Kopf gestellt wurde. Zunächst führte Wendelsheim durch Malte Straub (27.), doch die Gäste drehten die Partie durch Nicolas Zettel (37.) und Jan Rebmann (54.) zum 1:2. Dann schlug die Stunde von Manuel Brunnenmiller: Mit einem unglaublichen Doppelschlag in der 71. und 72. Minute wendete er das Blatt im Alleingang wieder zugunsten der Hausherren. Wendelsheim verteidigte den 3:2-Vorsprung in der Folge leidenschaftlich bis zum Abpfiff.

SG Poltringen/Pfäffingen – TSV Dettingen/Rottenburg 3:2

Das wohl größte Drama des Spieltags fand in Poltringen statt. Die Gäste aus Dettingen schienen nach Toren von Patrick Vollmer (14.) und Antoine Obiegala (19.) bereits wie der sichere Sieger. Doch die SG gab sich niemals auf. Lukas Hartmann (64.) erzielte zunächst den Anschluss. Was dann in der Nachspielzeit passierte, ist kaum in Worte zu fassen: Erneut war es Lukas Hartmann (90.), der den Ausgleich markierte, bevor Marcel Schmid (90.+2) mit dem Siegtreffer zum 3:2 für Jubel sorgte.