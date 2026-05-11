TSV Wittlingen glänzt, Sondelfingen im Torrausch, Bodelshausen top

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Alb war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
In Hayingen bekamen die Zuschauer einen klassischen Blitzstart der Hausherren zu sehen. Die Spielgemeinschaft fackelte nicht lange und sorgte innerhalb der ersten 20 Minuten für klare Verhältnisse. Alexander Dank eröffnete den Torreigen in der 12. Minute, woraufhin Moritz Schrade (15.) und Jakob Häbe (19.) fast im Minutentakt nachlegten. Würtingen wirkte in dieser Anfangsphase völlig überrumpelt. Nach diesem frühen 3:0-Vorsprung kontrollierte die SGM das Geschehen souverän, während die Gäste keine Mittel fanden, um die Partie noch einmal spannend zu machen.
Dieses Spiel bot Dramatik, wie sie nur der Fußball schreiben kann. Zunächst sah alles nach einem Heimsieg für den SV Lautertal aus, nachdem Louis Vöhringer (5.) und Pascal Maier (51.) eine 2:0-Führung herausgeschossen hatten. Sonnenbühl hatte bereits in der ersten Halbzeit Pech, als Manuel König (18.) mit einem Foulelfmeter am glänzend reagierenden Torwart Matti Schatz scheiterte.
Doch ab der 74. Minute brachen bei den Hausherren alle Dämme: Innerhalb von nur zwei Minuten glich Nick Biesinger (74., 76.) per Doppelpack aus. Sonnenbühl war nun im Rausch: Volodymyr Naiko (79.), Paul Raach (85.) und Emanuel Mader (90.+3) schraubten das Ergebnis in einer unglaublichen Schlussphase auf 2:5 hoch. Lautertal verspielte einen sicher geglaubten Sieg innerhalb von weniger als 20 Minuten komplett.
Der TSV Wittlingen lieferte vor heimischem Publikum eine Galavorstellung ab und ließ dem SV Bremelau zu keinem Zeitpunkt eine Chance. Den Anfang machte Patrick Baisch in der 25. Minute, bevor David Baisch (31.) auf 2:0 erhöhte. Psychologisch besonders wertvoll war der Doppelschlag unmittelbar vor dem Pausenpfiff: Maurice Ruess und Ricco Seiffert trafen beide in der 45. Minute zum 4:0-Halbzeitstand. Im zweiten Durchgang schaltete Wittlingen einen Gang zurück, dennoch gelang Ricco Seiffert (64.) mit seinem zweiten Treffer des Tages der 5:1-Endstand.
In Hülben sahen die Fans eine konzentrierte Leistung der Heimmannschaft. Christian Locher stellte in der 22. Minute die Weichen auf Sieg. Die Spielgemeinschaft aus Steinhilben und Trochtelfingen bemühte sich zwar um den Anschluss, geriet aber kurz nach der Pause endgültig auf die Verliererstraße. Marvin Delimar (50.) erhöhte auf 2:0, und nur vier Minuten später unterlief Manuel Hirlinger (54.) ein unglückliches Eigentor zum 3:0-Endstand. Hülben verteidigte den Vorsprung in der Folge ohne größere Probleme.
Eine enge und umkämpfte Partie entwickelte sich. Der FV Bad Urach ging durch Nils Thieser (22.) in Führung, doch Holzelfingen kam motiviert aus der Kabine und erzielte durch Simeon Haupt (54.) den Ausgleich. In der Folge wogte das Spiel hin und her, mit Chancen auf beiden Seiten. Das glücklichere Ende hatten schließlich die Hausherren: Yassine El Alami markierte in der 81. Minute den viel umjubelten 2:1-Siegtreffer, den die Bad Uracher mit viel Leidenschaft über die Zeit retteten.
In einer torarmen Begegnung, die vor allem von taktischer Disziplin und Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt war, entschied ein einziger Moment über die Punktevergabe. Beide Abwehrreihen standen lange Zeit sehr sicher und ließen kaum nennenswerte Möglichkeiten zu. Erst in der Schlussviertelstunde gelang dem SV Auingen der entscheidende Durchbruch: Marco Manz erzielte in der 74. Minute das goldene Tor zum 0:1. Die SGM warf in den letzten Minuten noch einmal alles nach vorne, konnte den Ausgleich jedoch nicht mehr erzwingen.
Vor 100 Zuschauern in Engstingen wurde die Partie zur großen "Mika-Gloz-Show". Der Angreifer der Hausherren erwischte einen Sahnetag und entschied das Derby fast im Alleingang. Bereits in der 1. Minute schockte er die Gäste mit der frühen Führung. In der 15. Minute legte er das 2:0 nach und krönte seine Leistung noch vor der Pause in der 41. Minute mit seinem dritten Treffer zum 3:0-Endstand. Lichtenstein fand über die gesamte Spielzeit kein Mittel gegen den überragenden Engstinger Torjäger.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++
In Walddorf sahen die Beteiligten ein torreiches Spektakel, das hin und her wogte. Dennis Hermann brachte die Hausherren bereits in der 7. Minute in Führung, doch Justin Igl glich nur vier Minuten später (11.) aus. Ein unglückliches Eigentor von Leon Werk (21.) bescherte Walddorf die erneute Führung. Kurz vor der Pause begann dann die große Show von Paul David Jatta, der in der 41. Minute den Ausgleich markierte. Im zweiten Durchgang avancierte Jatta zum Matchwinner: Mit zwei weiteren Treffern in der 71. und 78. Minute schnürte er einen lupenreinen Hattrick und stellte die Weichen auf Sieg. Der Anschlusstreffer von Lukas Bux (90.) kam für Walddorf letztlich zu spät.
Ein wahres Nervenspiel entwickelte sich zwischen Anadolu Reutlingen und Wannweil. Die Gastgeber schienen nach Toren von Nashmi Alalawi (28.) und Kaan Görkem Genis (33.) bereits auf der Siegerstraße, doch Martin Samet verkürzte noch vor dem Halbzeitpfiff (45.) auf 1:2. Die Schlussphase war an Dramatik kaum zu überbieten: Mert Demirel glich in der 83. Minute aus, doch nur vier Minuten später brachte Nashmi Alalawi (87.) Anadolu mit seinem zweiten Tor erneut in Front. Wannweil gab sich jedoch nicht geschlagen: Erneut war es Mert Demirel, der in der 89. Minute zur Stelle war und den 3:3-Endstand markierte.
In dieser Begegnung fielen die Tore in der Anfangsphase fast im Minutentakt. Georgios Neramtzakis eröffnete bereits in der 5. Minute für Hellas, doch Matthias Kunst (7.) und Marcel Ziegler (10.) drehten die Partie innerhalb kürzester Zeit zugunsten von Oferdingen. Hellas schlug durch Ioannis Tsampazlis (15.) zwar schnell zum 2:2 zurück, doch nach der turbulenten ersten Viertelstunde beruhigte sich das Geschehen. Erst in der Schlussphase sicherte sich der TSV Oferdingen die drei Punkte: Jannik Fischer (77.) erzielte die Führung, und Florian Tyralla machte in der Nachspielzeit (90.+3) den 2:4-Auswärtssieg perfekt.
In Metzingen entwickelte sich eine zähe und defensiv geprägte Partie. Nico Molnar brachte die TuS in der 28. Minute mit 1:0 in Führung und sorgte damit für den Pausenstand. Im zweiten Durchgang drängte Degerschlacht auf den Ausgleich und wurde schließlich belohnt. Nach einem Handspiel im Strafraum bekamen die Gäste in der 67. Minute einen Handelfmeter zugesprochen. Manuel Marjakaj behielt die Nerven und verwandelte sicher zum 1:1-Endstand. In der verbleibenden Zeit gelang keiner der beiden Mannschaften mehr der entscheidende Durchbruch.
Der TSV Sondelfingen brannte ein regelrechtes Offensivfeuerwerk ab und ließ dem Gast aus Mähringen keine Chance. Bereits zur Halbzeit war die Messe nach Toren von Malte Priewe (6.), Lawen Chalak (14., 23.) und einem verwandelten Foulelfmeter von Sven Fritz (19.) beim Stand von 4:0 gelesen. Im zweiten Durchgang konnte Aziz Bouali (59.) zwar den Ehrentreffer für Mähringen erzielen, doch Sondelfingen antwortete prompt. Tom Schenk (61.), Manuel Schenk (78.) und erneut Lawen Chalak (85.) mit seinem dritten Treffer schraubten das Ergebnis auf den deutlichen 7:1-Endstand hoch.
Der TSV Betzingen sicherte sich vor heimischer Kulisse einen souveränen Erfolg gegen die Young Boys Reserve. Erik Grats eröffnete in der 27. Minute den Torreigen. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff erhöhte Ertugrul Turan (46.) auf 2:0. Die Young Boys schöpften noch einmal Hoffnung, als Eduard Dreher (61.) den Anschlusstreffer erzielte, doch Betzingen reagierte abgeklärt. Bilal Badr stellte in der 68. Minute den alten Abstand wieder her, bevor Damjan Ivancic in der 90. Minute mit dem Treffer zum 4:1 endgültig alles klar machte.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++
An der Steinlach bekamen die Zuschauer ein Offensiv-Spektakel geboten, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Den Torreigen eröffnete Oleh Stepanenko (17.) für die Rottenburger Gäste, doch die Ofterdinger Reserve schlug durch Selim Akakhan (34.) zurück. Praktisch im Gegenzug markierte Leo Wright (37.) das 1:1 (laut Torfolge kam hier ein kleiner Dreher rein, aber beide trafen kurz hintereinander). Leon Haug (39.) brachte Rottenburg noch vor der Pause erneut in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte erneut Haug (51.) auf 2:3, bevor Maksym Tarasenko (55.) ausglich. Als Leo Wright (61.) Ofterdingen mit 4:3 in Front brachte, schien das Spiel zu kippen, doch der überragende Leon Haug (64.) machte mit seinem dritten Treffer den 4:4-Endstand perfekt.
Der TSV Lustnau entführte drei wichtige Punkte aus Mössingen und legte den Grundstein dafür bereits in der ersten Halbzeit. Bekai Jagne brachte die Gäste in der 11. Minute in Führung, bevor Adrian Voß (24.) auf 0:2 erhöhte. Kurz nach dem Wiederanpfiff sorgte erneut Bekai Jagne (50.) mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung. Die Hausherren der SG Mössingen/Belsen bemühten sich in der Folge redlich und kamen durch Demir Deliu (68.) zum Anschlusstreffer, konnten die abgeklärte Lustnauer Defensive aber kein weiteres Mal ernsthaft in Verlegenheit bringen.
In Wurmlingen präsentierten sich die Sportfreunde Dußlingen als das effektivere Team. Mario Lukic besorgte in der 39. Minute die psychologisch wichtige Pausenführung für die Gäste. Im zweiten Durchgang erhöhte Mithat Kök (70.) auf 0:2, was die Wurmlinger unter Zugzwang setzte. Tatsächlich keimte noch einmal Hoffnung auf, als Eric Wachendorfer (81.) den Anschluss zum 1:2 erzielte. Wurmlingen warf in der Schlussphase alles nach vorne, wurde jedoch eiskalt ausgekontert: Remy Behnke (90.) markierte in der letzten Minute den 1:3-Endstand.
Eine einseitige Machtdemonstration erlebten die Fans im Gerstle. Der VfB Bodelshausen ließ der Oberliga-Reserve aus Derendingen über die gesamte Spielzeit keine Chance. Zur Halbzeit stand es nach einem Treffer von Markus Stapf (36.) lediglich 1:0, doch nach dem Seitenwechsel brachen alle Dämme. Besonders Daniel Ruoff erwischte einen Sahnetag und erzielte einen Hattrick (60., 67., 80.). Zwischenzeitlich trug sich Simon König (78.) in die Torschützenliste ein, bevor Matthias Schmid (90.) mit dem Treffer zum 6:0 den Schlusspunkt unter eine dominante Vorstellung setzte.
In einer zähen und defensiv geprägten Partie in Hagelloch entschied am Ende eine einzige gelungene Offensivaktion über die Punktevergabe. Über weite Strecken neutralisierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld, und zwingende Torchancen blieben Mangelware. Als sich die Zuschauer bereits mit einer torlosen Punkteteilung abgefunden hatten, schlug der TSV doch noch zu: David Wengrzik fand in der 86. Minute die entscheidende Lücke und markierte das goldene Tor zum 1:0-Heimsieg.
Das Endergebnis von 4:0 spiegelt nicht ganz den Spielverlauf wider, da es lange Zeit nach einer wesentlich engeren Kiste aussah. Oliver Ambacher brachte Hirrlingen zwar in der 29. Minute in Führung, doch danach hielt die Spielgemeinschaft aus Kiebingen und Bühl lange Zeit tapfer dagegen. Erst in der Schlussphase schwanden bei den Gästen die Kräfte: Manuel Frick (86.) und Philip Daub (87.) sorgten mit einem Doppelschlag für die Entscheidung, bevor Marvin Jauch in der Nachspielzeit (90.+4) den Deckel zum 4:0 draufmachte.
In Wendelsheim sahen die Zuschauer ein Spiel, das innerhalb von nur sechzig Sekunden komplett auf den Kopf gestellt wurde. Zunächst führte Wendelsheim durch Malte Straub (27.), doch die Gäste drehten die Partie durch Nicolas Zettel (37.) und Jan Rebmann (54.) zum 1:2. Dann schlug die Stunde von Manuel Brunnenmiller: Mit einem unglaublichen Doppelschlag in der 71. und 72. Minute wendete er das Blatt im Alleingang wieder zugunsten der Hausherren. Wendelsheim verteidigte den 3:2-Vorsprung in der Folge leidenschaftlich bis zum Abpfiff.
Das wohl größte Drama des Spieltags fand in Poltringen statt. Die Gäste aus Dettingen schienen nach Toren von Patrick Vollmer (14.) und Antoine Obiegala (19.) bereits wie der sichere Sieger. Doch die SG gab sich niemals auf. Lukas Hartmann (64.) erzielte zunächst den Anschluss. Was dann in der Nachspielzeit passierte, ist kaum in Worte zu fassen: Erneut war es Lukas Hartmann (90.), der den Ausgleich markierte, bevor Marcel Schmid (90.+2) mit dem Siegtreffer zum 3:2 für Jubel sorgte.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++