TSV wird seiner Favoritenrolle gerecht und besiegt Schlusslicht

Der TSV Dietfurt bleibt Spitzenreiter der Kreisliga 2 Regensburg. Die Altmühlstädter setzten ihre Erfolgsserie fort und feierten einen ungefährdeten 4:1 (2:1)-Pflichtsieg gegen Schlusslicht ASV Undorf.

Dietfurts Trainer Matthias Pfeifer konnte zum ersten Mal in dieser Saison die Formation der Vorwoche setzen. Der Favorit hatte über weite Strecken der Partie das Spiel fest im Griff und hätte bei konsequenter Chancenauswertung deutlich höher gewinnen können. Bereits in der vierten Minute war Elias Teßmer auf und davon, ASV-Torhüter Daniel Schandri klärte jedoch per Fußabwehr. In der zehnten Minute erkämpfte sich Johannes Fritz im Mittelfeld den Ball und setzte mit einem feinen Pass Felix Stark in Szene, der die 1:0-Führung besorgte. Diese währte jedoch nur kurz. TSV-Spielführer Jonas Weigl hielt im Laufduell an der Strafraumgrenze seinen Gegenspieler Fabian Fischer fest, sodass Schiedsrichter Michael Hartlehnert auf Strafstoß entschied. Daniel California (15.) scheiterte zuerst an TSV-Torhüter Lukas Schmid, verwandelte den Nachschuss dann aber zum 1:1. Dietfurt ließ sich von diesem Ausgleichstreffer nicht aus dem Konzept bringen, Felix Stark fand aber wenig später an Schandri. Die erneute Dietfurter Führung besorgte in der 23. Minute schließlich Elias Teßmer, der einen Pass über die Abwehr von Benedikt Stark aufnahm und zum 2:1 traf. Danach plätscherte die Begegnung ein wenig dahin, ehe der TSV vor der Halbzeit noch einmal zwei Großchancen vergab. Zuerst kam Alexander Merkl nach feiner Vorarbeit von Daniel Schneeberger etwas zu spät, kurz darauf jagte Felix Stark völlig freistehend die Kugel am Gehäuse vorbei. Die Vorentscheidung gelang in der 51. Minute Schneeberger, der einen Weigl-Pass zum 3:1 vollendete. Kurz nach Wiederanpfiff wurde eine ähnliche Situation von Schneeberger gerade noch von einem Undorfer Verteidiger auf der Linie geklärt. Den 4:1-Endstand besorgte der kurz zuvor eingewechselte Christian Geß. Mit seinem ersten Ballkontakt feierte der spielende Co-Trainer nach mehrwöchiger Verletzungspause ein traumhaftes Comeback und traf sehenswert mit einem Volleyschuss. „Wir waren unserem Gegner heute deutlich überlegen und haben daher hochverdient gewonnen“, zog Pfeifer ein zufriedenes Fazit nach dem dritten Sieg in Folge.