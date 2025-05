TSV wird erneut Meister...

Die Reserve startet gut und geht früh durch ein Eigentor in Führung. In der Folge schafft es Nersingen jedoch den TSV gut vom Tor fernzuhalten. Mit einem mustergültigen Konter kommt dann der Gast zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit stellt unsere Reserve dann aber ihre Stärke unter Beweis und kommt durch Garni, Ziegler, E. und Seibold zu einem verdienten 4-1 Sieg, der letztlich durch die Ergebnisse aus den anderen Spielen zur dritten Meisterschaft in Folge reicht.