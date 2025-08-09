TSV Wipshausen vor Debütsaison in der Bezirksliga

2. Aufstieg in 3 Saisons. – Foto: TSV Wipshausen

Für den TSV Wipshausen beginnt in wenigen Tagen ein neues Kapitel: Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte startet die Mannschaft in der Bezirksliga. Kapitän Felix Böttcher blickt im Gespräch auf eine nahezu ideale Vorbereitung zurück – und auf eine Saison, die sportlich wie emotional einiges zu bieten verspricht.

Der Aufsteiger nutzte die Sommerwochen konsequent, um sich auf die neue Herausforderung einzustimmen. „Wir sind super durch die Vorbereitungen gekommen und haben uns vor allem auf uns konzentriert“, erzählt Böttcher. Die Trainingsbeteiligung sei bemerkenswert gewesen: „Wir hatten immer über 20 Leute auf dem Platz – man merkt einfach, wie groß die Vorfreude auf unsere erste Bezirksligasaison ist.“ Auf externe Testspiele verzichtete der TSV bewusst, stattdessen lag der Fokus auf internen Abläufen und dem traditionellen Edemisser Gemeindepokal – den die Mannschaft erfolgreich verteidigen konnte. „Das gehört für uns einfach zur Vorbereitung dazu“, so der Kapitän.

Gleich zum Start wartet ein besonderes Spiel auf Böttcher: Der TSV trifft auf den Lehndorfer TSV – seinen ehemaligen Verein. „Dass es ausgerechnet gegen Lehndorf geht, ist für mich persönlich natürlich umso schöner." Über den Spielplan verliert der Kapitän keine großen Worte: „Darauf hat man ohnehin keinen Einfluss. Wir nehmen alles, wie es kommt. Unser Ziel ist, in jedem Spiel alles reinzuhauen und zu zeigen, dass wir zurecht in die Bezirksliga aufgestiegen sind.“