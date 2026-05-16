TSV Wipshausen kämpft um die letzte Chance

– Foto: Thomas Rinke

Für den TSV Wipshausen zählt am Sonntag im Heimspiel gegen den bereits abgeschlagenen SV Teutonia Groß Lafferde nur ein Ergebnis. Vor dem 28. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 steckt der Aufsteiger mit 27 Punkten weiter mitten im Abstiegskampf und benötigt dringend einen Sieg, um die Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren.

Dabei spricht die jüngste Form durchaus für die Gastgeber. Wipshausen ist seit vier Spielen ungeschlagen und sammelte zuletzt beim turbulenten 3:3 bei SV Arminia Vechelde zumindest einen weiteren wichtigen Punkt. Besonders bitter aus Sicht des TSV: Trotz einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung kassierte die Mannschaft in der Schlussminute noch den Ausgleich durch Jakob Beyer. Zuvor hatten Felix Böttcher, Daniel Schönbeck und Hendrik Filbrandt für Wipshausen getroffen.

Trainer Andreas Laurer formuliert die Ausgangslage unmissverständlich: „Am Sonntag kann es für uns nur ein Ziel geben – und das sind drei Punkte. Nur mit einem Sieg haben wir weiterhin die Chance auf den Klassenerhalt.“

Laurer sieht dennoch positive Signale bei seiner Mannschaft: „Meine Mannschaft präsentiert sich aktuell in guter Verfassung. Wir sind seit vier Spielen ungeschlagen und gehen mit entsprechendem Selbstvertrauen in die Partie.“

Der kommende Gegner reist dagegen mit einer erneut enttäuschenden Bilanz an. Der SV Teutonia Groß Lafferde holte bislang lediglich sieben Punkte aus 24 Spielen und stellt mit 90 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga. Am vergangenen Spieltag verlor die Teutonia knapp mit 0:1 gegen den Tabellenzweiten TSV Wendezelle, hielt die Partie nach dem frühen Gegentor durch Erik Plote allerdings lange offen.

Auch das Hinspiel spricht klar für Wipshausen. Dort setzte sich der Aufsteiger auswärts mit 3:1 durch und verschaffte sich damit einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Ligaverbleib.

Die tabellarische Situation bleibt dennoch angespannt. Wipshausen liegt derzeit auf Rang 13 und hat lediglich zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Da in dieser Saison die letzten drei Teams absteigen, dürfte jeder Zähler in den verbleibenden drei Partien entscheidend werden.