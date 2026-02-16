TSV will Rimbach so lang als möglich ärgern Der TSV Aschbach hat in der Vorrunde abgeliefert +++ Kapitän Tim Walz sagt, was gut war, was noch fehlt von Erik Eichhorn · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

TSV-Spielführer Tim WalzFoto: TSV Aschbach/fupa

Aschbach. Denkbar knapp scheiterte der TSV Aschbach im Sommer vergangenen Jahres am Aufstieg in die Kreisoberliga. Punktgleich mit der FSG Bensheim beendeten die Odenwälder die Spielzeit 2024/25 als Tabellendritter.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Anspruch und Wirklichkeit: Trotz oder gerade wegen des dritten Platzes und dem nur knapp verpassten Aufstieg hielten sich die TSV-Verantwortlichen vor der Saison 25/26 mit Zielsetzungen zurück. Sie wollten den Start zunächst einmal abwarten, um dann zu sehen, was möglich ist. Es ist einiges möglich für die Odenwälder. Nach 17 Spielen rangiert der TSV mit 36 Punkten auf Rang zwei, sechs Zähler hinter Spitzenreiter FSV Rimbach und zehn Punkte vor dem Dritten SV Affolterbach, der allerdings noch zwei Spiele weniger absolviert hat. „Wir sind mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden. Nachdem wir so knapp am Aufstieg gescheitert sind, haben wir uns gut gefunden und eine überzeugende Hinrunde gespielt“, lobt TSV-Kapitän Tim Walz, der die Hinrunde verletzungsbedingt verpasste.

Was war gut? „Wir haben über weite Strecken eine gute Intensität an den Tag gelegt. Zudem haben wir meisten Derbys für uns entschieden“, lobt Walz, dem auch das Defensivverhalten gefiel (23 Gegentore in 17 Spielen). „Auch nach vorne haben wir genügend Qualität. Dazu war unser schnelles Umschaltspiel ein entscheidender Faktor“, sagt der Kapitän. Altersdurchschnitt gerade mal bei 23 Jahren Was geht besser? Mit einem Altersschnitt von rund 23 Jahren gehört der TSV Aschbach zu den jüngeren Mannschaften der A-Liga. Was zur Folge hat, dass in einigen Partien die nötige Erfahrung beziehungsweise Abgeklärtheit fehlte. „Von unseren drei Niederlagen war eigentlich nur eine wirklich verdient“, erinnert sich Tim Walz an das 1:4 Ende August in Gadernheim. „Die Mannschaft befindet sich noch in der Entwicklung. Wir sehen aber, dass es von Spiel zu Spiel besser wird“, so Walz.